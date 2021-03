Gloednieuwe kantine Apollo 69 is er klaar voor: nu de wedstrijden nog

De nieuwe kantine met de legendarische teamfoto is dus af, maar veel leden hebben hem nog niet kunnen bewonderen. Ze zullen moeten wachten tot er weer door iedereen gevoetbald mag worden.

De verbouwing van de kantine liep gesmeerd. Apollo kon rekenen op tientallen leden die mee wilden klussen zegt bestuurslid Frans Traas. "We liepen in het begin zelfs met te veel, waardoor we niet voor iedereen iets te doen hadden."

Lichte sfeer

Eigenlijk was er voor de verbouwing een paar maanden uitgetrokken, maar door de vele hulp was alles binnen een paar weken klaar. Volgens Traas was het veel moeizamer verlopen wanneer de competitie gewoon door was gegaan. "Corona heeft dus op dat vlak wel een voordeel."

Het resultaat is een moderne kantine met nieuwe houten wanden en een lichte sfeer. Een ontwerper is er aan te pas gekomen om de kantine opnieuw in te richten.

Bestuurslid Frans Traas voor de nieuwe eyecatcher (foto: Omroep Zeeland)

De kantine is belangrijk voor een club: een groot deel van de inkomsten van een club komt uit de kantineverkoop. Een jaar met amper voetbal zorgt ervoor dat er weinig geld binnenkomt. Toch is geld niet het belangrijkste, zegt penningmeester Mario Schaalje: "Je mist echt het sociale en de gezelligheid. Normaal zit je zaterdags volledig volgepland met Apollo en nu ga ik maar een rondje lopen met mijn vrouw."

We kunnen niet wachten tot iedereen de sfeer en gezelligheid van de kantine kan proeven" Mario Schaalje, secretaris Apollo 69

Al worden de competities dit seizoen niet meer afgewerkt, toch is er hoop dat die levensgrote kampioensfoto eindelijk door iedereen kan worden gezien. De KNVB werkt aan een plan om binnen een paar maanden te starten met een regio-cup. En als het aan het bestuur ligt, gebeurt dat met een open kantine. "We kunnen niet wachten tot iedereen weer de sfeer en gezelligheid van de kantine kan proeven."