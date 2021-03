Donna Witte en Britt van Tongelen hebben met hun chocolade een ijssalon overgenomen

Donna Witte werkt in de horeca en maakte chocolade voor onder andere de horeca. Daar kwam door de coronacrisis verandering in. "Ik wilde altijd al een fysieke winkel openen en dit jaar kwam het perfect uit. Vanwege de horecasluiting kan ik daar maar twee dagen werken in plaats van vier. Hierdoor heb ik nu alle tijd om de winkel te runnen." Ze twijfelde geen moment en zocht contact met de eigenaar van de ijssalon. "Die stond hier meteen voor open want hij wil graag jonge ondernemers steunen. Binnen een week was alles geregeld."

Chocoladefabriekje in de achtertuin

Donna maakt samen met vriendin Britt van Tongelen alles zelf, maar niet in de winkel. "Achterin staat het vol met vriezers en andere apparatuur van de ijssalon dus daar is geen ruimte. In de achtertuin van mijn vader staat een schuur die we hebben omgebouwd tot een kleine fabriek met elektriciteit, gas, water en licht waar we de chocolade maken", vertelt Donna. Ze neemt de chocolade in de mal mee naar de winkel en maakt het daar klaar voor de verkoop. Uiteindelijk wil de chocolademaakster een pand zoeken waar ze ook de productie kan doen: "Dan hoef ik niet steeds heen en weer te rijden om de voorraad aan te vullen."

Kimberly Dekker en Donna Witte laten trots de paaseitjes zien die in de ijsvitrine liggen (foto: Omroep Zeeland)

De winkel is een groot succes. "We hebben het momenteel zo druk dat ik niet weet of ik mijn baan in het restaurant nog kan behouden", zegt Donna. En dat terwijl het eigenlijk begonnen is als een uit de hand gelopen hobby en de dames vooral bonbons maakten voor familie en vrienden. "Door mond-tot-mondreclame kwamen er ook bestellingen vanuit restaurants en is ons bedrijf gaan groeien. We willen in de toekomst een webshop gaan bouwen zodat particulieren online ook bestellingen kunnen plaatsen." Voor de verkoop in de winkel hebben ze inmiddels ook extra hulp.

Goede Vrijdag

De chocolaterie mag tot Goede Vrijdag nog chocola verkopen in de ijssalon, daarna zal de ijsvitrine weer vol liggen met ijs. "We hebben afgesproken met de eigenaren dat we wel een koelkastje in de winkel mogen neerzetten zodat er nog een paar chocoladeproducten verkocht kunnen worden", aldus Donna. Ze zijn al op zoek naar een eigen winkel, maar mocht dat niet lukken, dan mogen ze komende winter weer de ijssalon gebruiken.