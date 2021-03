Van poepzakjes tot een wc-bril, opruimers komen de gekste dingen tegen

In Zierikzee gingen vanmorgen ruim twintig bewoners van de wijk Poortambacht met grijper en vuilniszak de straat op. Niet voor niets, want in bosjes ligt op een kleine vierkante meter al meerdere stukken plastic en afval. Een tikkeltje frustrerend, want begin januari werden bij een soortgelijke actie in de wijk al 53 zakken afval opgeruimd.

'Dweilen met de kraan open'

"Het is een beetje dweilen met de kraan open", zegt initiatiefnemer Leo Nouwen. Hij fietste afgelopen december door de wijk en ergerde zich aan al het afval op straat. Op de Facebookgroep Hart van Poortambacht deed hij een oproep en begin dit jaar ging hij al met tientallen vrijwilligers de wijk in.

Vandaag herhalen ze de opruimactie tijdens de Landelijke Opruimdag met weer heel veel vuilniszakken vol afval als resultaat. "Uiteindelijk gaan we de strijd winnen om al de troep uit de wijk te krijgen", vertelt Leo wanneer het zoveelste blikje in de afvalzak verdwijnt.

De Landelijke Opruimdag is dit jaar wel anders dan andere jaren. Normaal werd er vooral in grote groepen gewerkt, maar corona gaan vrijwilligers zoveel mogelijk individueel op pad. Jaco loopt samen met zijn vrouw, de bossages van de drukke Grevelingenstraat af. In een half uurtje zit zijn eerste zak al vol en liggen er items die later opgehaald moeten worden.

Te zwaar voor de zak

"Kijk! Een kapotte wc-pot en een meter verder een tl-balk", zegt Jaco. "Dit meld ik aan de gemeente via de app 'Buiten Beter', zodat ze die later ophalen. Anders is m'n zak natuurlijk niet meer te dragen."