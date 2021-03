Bijna 200 nieuwe coronabesmettingen, Reimerswaal kleurt opnieuw diepdonkerrood

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

Het aantal Zeeuwse coronabesmettingen in de registratie van het RIVM is vandaag fors hoger dan voorgaande dagen. Het gaat om inwoners van onze provincie waarbij met een coronatest besmetting met het coronavirus is vastgesteld, van wie de testuitslag voor 10.00 uur vanmorgen is opgenomen in de registratie van het RIVM.

De dagelijkse dagelijkse registratie van het RIVM kan fluctueren. Daarom berekent Omroep Zeeland het totaalaantal besmettingen van de voorgaande zeven dagen. In de onderstaande grafiek zie je de ontwikkelingen in dat zevendagentotaal voor vier Zeeuwse regio's.

Stijging zet door

Daaruit blijkt dat de stijging van de afgelopen dagen in de regio's Walcheren, de Bevelanden en Zeeuws-Vlaanderen doorzetten. Noord-Zeeland is juist licht gedaald, met name doordat het aantal nieuwe besmettingen in Schouwen-Duiveland wat is afgenomen.

In de onderstaande tabel staan de aantallen nieuwe besmettingen per gemeente van de afgelopen dagen. Naast Middelburg, Reimerswaal en Vlissingen valt op dat in de gemeenten Veere en Tholen ook veel nieuwe besmettingen in de registratie van het RIVM zijn opgenomen.

Aantal besmettingen per gemeente

Gemeente di 16 mrt wo 17 mrt do 18 mrt vr 19 mrt za 20 mrt Borsele 3 10 10 6 10 Goes 15 17 23 6 12 Hulst 6 11 4 4 8 Kapelle 1 9 6 6 2 Middelburg 17 15 17 27 31 Noord-Beveland 0 2 1 3 5 Reimerswaal 5 21 15 16 31 Schouwen-Duiveland 2 9 3 6 12 Sluis 3 3 1 3 8 Terneuzen 23 20 25 24 22 Tholen 4 13 3 6 12 Veere 4 9 10 6 15 Vlissingen 14 14 28 14 30 Totaal Zeeland 97 153 146 127 198

Aangezien de aantallen inwoners van de gemeenten sterk van elkaar verschillen is het een betere vergelijking om te kijken naar het aantal besmettingen naar inwonertal. Daarom wordt in de onderstaande kaart het aantal besmettingen in zeven dagen tijd per 100.000 inwoners in beeld gebracht.

Tweemaal drempelwaarde 'zeer ernstig'

Daaruit blijkt dat in de gemeente Reimerswaal veruit de meeste besmettingen zijn naar inwonertal. Daar zijn in zeven dagen 515 besmettingen geconstateerd per 100.000 inwoners. Dat is twee keer hoger dan de drempelwaarde voor het risiconiveau 'zeer ernstig', daarvoor moeten er 250 besmettingen worden geconstateerd per 100.000 inwoners. Daarmee is Reimerswaal landelijk de nummer acht in de ranglijst van alle 352 Nederlandse gemeenten.

In Zeeland zitten ook Vlissingen, Terneuzen en Middelburg ruimschoots boven de waarde voor 'zeer ernstig'. Veere zit er net boven, met 255 besmettingen per 100.000 inwoners. Noord-Beveland, Kapelle, Borsele, Tholen en Goes zitten net onder die drempelwaarde.

Het is niet de eerste keer dat Reimerswaal op deze kaart donkerrood kleurt. In januari stond de gemeente met 681 besmettingen per 100.000 inwoners landelijk op plek nummer vier in de ranglijst van Nederlandse gemeenten. Toen gaven de GGD Zeeland en burgemeester José van Egmond aan dat dit vooral kwam door de relatief grote families in de gemeente en het naar verhouding grote aantal familiebedrijven in de regio. Daardoor kan een uitbraak zich in die gemeente sneller verspreiden, was toen de analyse.

