Kapper bedankt voor tweede prik AstraZeneca vanwege beroerte na eerste inenting

"Je weet natuurlijk niet of er een direct verband is, maar een paar dagen na de eerste prik heb ik een herseninfarct gehad", zegt Tanihatu. "En als je dan al die berichten leest uit IJsland en Zweden bijvoorbeeld over mogelijke bijwerkingen, dan slaat de angst je om het hart. Dus ik bedank ervoor, geen tweede prik voor mij", zegt Tanihatu.

Nederland besloot afgelopen week verder te gaan met prikken met het AstraZeneca-vaccin. Eerder werd het prikken met het AstraZeneca-vaccin door meerdere landen gepauzeerd omdat meldingen over tromboseachtige klachten binnen waren gekomen. Toezichthouder EMA onderzocht deze meldingen, en concludeerde dat het vaccin veilig en effectief is.

Geen extra risico

"Ik ben door de eerste prik deels al wel beschermd", zegt Tanihatu. "Dus ik ga geen extra risico nemen. Het kan toeval zijn, maar wat zou er gebeurd zijn als ik niet gevaccineerd was? Het kan het laatste duwtje geweest zijn, ik heb geen idee. Maar ik heb nu wel schrik voor de tweede prik."

Er zijn in Nederland zo'n 350.000 prikken met het AstraZeneca-vaccin gezet. Volgens het Europese medicijnagentschap EMA zijn er onder de gevaccineerden niet meer gevallen van problemen met de bloedstolling dan in de rest van de bevolking. Bovendien wegen volgens het EMA nadelen niet op tegen de voordelen van het vaccineren met AstraZeneCa en zijn deze mogelijke klachten dusdanig zeldzaam zijn dat gesproken kan worden van een veilig vaccin.

Herstel al ingezet

Harry Tanihatu herstelt ondertussen vrij snel. "Ik heb al weer een rondje gelopen op de golfbaan en ik kan, weliswaar met een kruk, goed vooruit. Maar het kaarsje gaat wel eerder uit, ik heb nog lang niet genoeg energie. De arts zegt dat ik het herstel een jaar moet geven, maar ik hoop dat dat sneller kan."

Nieuw internationaal onderzoek heeft uitgewezen dat er in zeer zeldzame gevallen na inenting met AstraZeneca een overreactie volgt van het immuunsysteem, waarbij antistoffen worden aangemaakt tegen de eigen bloedplaatjes. Daardoor ontstaat een combinatie van bloedstolsels die de bloedbaan kunnen verstoppen en een laag gehalte aan bloedplaatjes, waardoor bloedingen ontstaan.

Beter behandelen

Onderzoekers hebben deze vondst vandaag bekendgemaakt. Deze mogelijke bijwerking van AstraZeneca treedt op bij één op de miljoen gevaccineerden. Door deze nieuwe ontdekking kunnen artsen ook patiënten die last hebben van deze zeldzame bijwerking beter behandelen. Normaal gesproken wordt bij problemen met bloedstolling een bloedverdunner toegediend, maar door het tekort aan bloedplaatjes wat optreedt in deze gevallen is dat risicovol.

Experts adviseren daarom om eerst met een antistoffentest vast te stellen of het inderdaad gaat om een overreactie van het immuunsysteem. En als dat het geval is, is het advies om immunoglobulinen toe te dienen, een medicijn waarmee het ontregelde afweersysteem weer in balans kan worden gebracht.

Bijwerking van inenting

Deze nieuwe omschrijving van de bijwerkingen van AstraZeneca lijkt sterk op wat Harry Tanihatu overkwam. Het ging in zijn geval om een zogeheten lacunair infarct, wat zowel door een bloedprop als door een te laag gehalte aan bloedplaatjes veroorzaakt kan worden.

Of dit inderdaad door een bijwerking van de inenting met AstraZeneca werd veroorzaakt wordt nog onderzocht door Bijwerkingencentrum Lareb. Ook hebben zijn behandelend artsen aangegeven dat ze de kans klein achten dat zijn beroerte een rechtstreeks gevolg is van eventuele bijwerkingen van de inenting, hoewel ook zij aangeven dat niet helemaal uit te sluiten is.

'Geen tweede prik'

Of de hersenbloeding nu wel of niet door de inenting met AstraZeneca kwam, en ook al kunnen deze bijwerkingen in het vervolg beter behandeld worden, Tanihatu blijft bij zijn besluit. "Voor mij geen tweede prik met AstraZeneca", zegt hij.

Vanwege de zorgen over de bijwerkingen werd afgelopen donderdag de vaccinatie met AstraZeneca tijdelijk stopgezet. Nu het EMA het middel heeft onderzocht en goedgekeurd, worden vanaf komende woensdag weer de eerste prikken met dat coronavaccin in Zeeland gezet.

