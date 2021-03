GOES slaat opnieuw toe: voormalig Hoek-speler is zevende aanwinst

Gianni Tiebosch, hier in Hoek-shirt, is één van de aanwinsten van GOES (foto: Orange Pictures)

Tiebosch kwam in het seizoen 2018/19 uit voor Hoek waar hij destijds een overstap naar profclub TOP Oss afdwong. Voor die club maakte hij echter nooit zijn debuut in de hoofdmacht. Het afgelopen seizoen kwam Tiebosch uit voor SteDoCo, waar hij in december nog zijn contract verlengde. Tiebosch zag daar vanaf door een verandering in de privésferen. Nu maakt hij de stap naar GOES en tekent hij voor twee seizoenen.

"Ik heb altijd met veel plezier in Zeeland gevoetbald", motiveert Tiebosch zijn keuze voor de Bevelandse club. "Ik verwacht dat ik bij GOES mijn steentje kan bijdragen en met de jongens die er nu bijkomen denk ik dat we volgend seizoen een stabiele ploeg in Derde Divisie kunnen zijn."

Gianni Tiebosch heeft altijd met veel plezier in Zeeland gevoetbald

Nishant Jagernath is een van de andere nieuwkomers bij GOES (foto: Orange Pictures)

Het is voor GOES niet de eerste keer dat ze hun blik buiten de provincie richten. Eerder werden er al twee spelers overgenomen van Halsteren: Julian van de Kreeke en Nishant Jagernath (foto boven). Daarnaast komen ook Finn Murre, Reza Maipauw, Sylvio Hage en Quinten Brandenbarg volgend seizoen naar de Bevelandse club.

Eerder was al duidelijk dat Stefan de Bert, Huib van Hecke en Matthew Lentink ook volgend seizoen bij GOES actief zijn. Van de overige spelers hebben Jelle Klap, Ralph de Kok, Francis Kabwe Manengela, Hiep Nguyen, Sven Mbikulu en Ruben Hollemans hun jawoord aan de club gegeven. Thomas de Rijke, Brian Meulmeester, Amidu Tanko, Jesse Bank, Rico van Nielen en Siebe Schets verlaten de club.