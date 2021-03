Zeeland als kraamkamer van keeperstalent? 'Iedere jonge keeper is welkom'

"Ik zag dat bij veel clubs de keepers toch een beetje de ondergeschoven kindjes zijn", vertelt Van Wuijckhuijse. "Vaak is er te weinig aandacht, of zijn de trainingen niet goed." Een paar jaar geleden nam de keeperstrainer het heft in eigen handen en was de Keepersacademie Zeeland geboren. "Wij zijn er voor iedere keeper van 7 tot 18 jaar oud. Het niveau maakt niet uit, iedere keeper heeft zijn eigen talent."

Jeugdkeepers uit de hele provincie krijgen een keer per week de mogelijkheid de fijne kneepjes van het keepersvak te leren. De werkwijze van Van Wuijckhuijse en zijn team lijkt aan te slaan, niet alleen bij de keepers, maar ook bij de verenigingen. Op dit moment werkt de keepersschool samen met vijf Zeeuwse clubs. "Bij ons werken gediplomeerde trainers en volgen we een methode met thema's. Iedere week staat er wat anders op het programma."

Het is een van de redenen waarom Enzo Stolk uit Vlissingen al aan zijn negende seizoen bezig is bij de keepersschool. "Elk seizoen leer je weer nieuwe dingen van de trainers, zoals duiken of uitkomen bij hoge ballen. En het is ook gewoon leuk om met de groep te trainen."

Gillend gek

Die groep is door corona wel wat kleiner dan voorgaande jaren. "Dat komt omdat ouders die voor het vervoer van de jonge keepers zorgen nu geen kop koffie in de kantine kunnen drinken, als ze van ver moeten komen. Maar aan de andere kant zijn we heel blij dat het nog mag. De kinderen kunnen lekker anderhalf uur trainen, in plaats van weer een avond gamen. Het voorkomt ook dat ouders thuis gillend gek worden", besluit Van Wuijckhuijse met een lach.