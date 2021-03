Noord-Bevelandse boeren smachten naar zoet water

Boer Geert van der Weele uit Colijnsplaat steekt een van zijn akkers over en hangt een apparaatje in een sloot die twee stukken land scheidt, om zo het zoutgehalte van het slootwater te meten. "Dit ding heeft een bluetoothverbinding met mijn smartphone en daar staat een app op die de gegevens meteen verwerkt", legt hij uit. Welkom op een akkerbouwbedrijf anno 2022.

Extreem weer

Het meten van het zoutgehalte is bittere noodzaak. Of beter gezegd: zilte noodzaak. Akkerbouwers zoals Van der Weele hebben last van de verzilting van het land en het steeds extremer wordende weer, waarbij hoosbuien en extreme droogte elkaar de laatste jaren afwisselen. "Door klimaatverandering is zoet water schaars. Het is er bovendien niet altijd als je het nodig hebt. En zonder zoet water groeien de gewassen niet en mislukt de oogst."

Om daar iets aan te doen, doet Van der Weele samen met negentien collega's uit de buurt mee aan 'Boeren meten Water', een project in samenwerking met de Gemeente Noord-Beveland, Provincie Zeeland en Waterschap Scheldestromen. De deelnemende boeren brengen het zoutgehalte in het Bevelandse oppervlaktewater in kaart om zo inzicht te krijgen in de huidige situatie van de verzilting. Ook zoeken ze naar maatregelen om de situatie te verbeteren.

Slootwater is veel te zout

Het project duurt twee jaar. Conclusie na van Van der Weele na twee weken: zijn slootwater is veel te zout. Veel te zout bijvoorbeeld om het voor beregening van zijn uien en aardappelen te gebruiken. "Als je het toch gebruikt verbranden de gewassen, dat betekent dat het natrium blad en haarwortels aantasten. Dat betekent schade aan het gewas."

Ondertussen piekert hij zich suf over een oplossing. Kan hij het zoete water dat bijvoorbeeld in zo'n hoosbui valt vasthouden? Alles wat in zijn sloten terechtkomt, belandt in no time in de Oosterschelde, daar is het slotensysteem ooit voor bedacht. Daar kan hij niet veel tegen doen. "Ja, ik kan zoete sloten creëren en die afsluiten. Of ik kan een bassin neerzetten om het zoete water in op te slaan. Maar dat is een enorme investering."

Geert van der Weele meet het zoutgehalte van een sloot bij zijn percelen. (foto: Omroep Zeeland)

Een ding is duidelijk: er moet actie worden ondernomen. "We willen mooie gewassen blijven telen en op deze manier wordt dat ingewikkeld. De laatste jaren is het voorjaar droog en juist dan is er regen nodig om de gewassen op te laten komen." Van de Weele hoopt op een systeem waarbij hij altijd water bij de hand heeft waarmee hij kan irrigeren en beregenen.

Meten is weten

Gebrek aan zoet water is in de hele provincie een groot probleem. Op Schouwen-Duiveland werd eerder onderzoek gedaan naar de manier waarop zoet water naar alle landbouwgrond 'gebracht' kan worden. Daar kwamen zes scenario's uit, variërend van pijpleidingen tot transport via bestaande sloten en watergangen. Kosten: tussen de 40 en 180 miljoen euro.

"Als er maar geld in gestoken wordt", reageert Van der Weele. "In de loop van het jaar kunnen we misschien conclusies trekken wat betreft de mogelijke oplossingen voor Noord-Beveland. Eerst maar eens meten."

