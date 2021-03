Goedemorgen! Westkade open, vaccinatie-angst en keepersschool

Vandaag gaat namelijk de Westkade eindelijk weer open. De weg tussen Sas van Gent en Zelzate was ruim twee jaar dicht omdat de kade op instorten stond. Inwoners en ondernemers van Sas van Gent hebben daar de afgelopen jaren veel last van gehad. Er kwamen veel minder Belgen in het centrum en het zorgde voor drukte en gevaarlijke situaties op de omleidingswegen.

(foto: HV Zeeland)

Een meisje van twaalf jaar oud is zondag ernstig gewond geraakt bij een hondenaanval aan het Anjerpad in Terneuzen. Ze is gebeten door een, zoals de politie het omschrijft, 'staffordshire-achtige' hond. Bij de aanval is ook een man van achter in de twintig gewond geraakt.

Harry Tanihatu bedankt voor een tweede vaccin, na een beroerte. (foto: Omroep Zeeland)

Vanaf deze week gaat Nederland weer inenten met het AstraZeneca-vaccin. Eerder werd het prikken met het AstraZeneca-vaccin door meerdere landen gepauzeerd omdat meldingen over tromboseachtige klachten binnen waren gekomen. Toezichthouder EMA onderzocht deze meldingen, en concludeerde dat het vaccin veilig en effectief is. Harry Tanihatu uit Oost-Souburg heeft in ieder geval besloten om de tweede prik niet te halen. Hij kreeg kort na de eerste prik een beroerte en wil nu geen risico meer nemen.

Ex-prof

GOES trok gisteren nóg maar een nieuwe speler aan. Gianni Tiebosch, die eerder voor onder andere profclub TOP Oss en Hoek speelde, komt over van SteDoCo. Tiebosch is al de zeven nieuwe speler voor de Bevelandse club die uitkomt in de Derde Divisie.

Keepers krijgen maar weinig aandacht in de jeugdopleidingen van de Zeeuwse voetbalclubs. Dat zat Bart van Wuijckhuijse uit Oostkapelle zo dwars, dat hij een keepersacademie oprichtte. "Wij zijn er voor iedere keeper van 7 tot 18 jaar oud. Het niveau maakt niet uit, iedere keeper heeft zijn eigen talent", vertelt hij over zijn keepersschool. Inmiddels werkt hij samen met vijf Zeeuwse voetbalverenigingen.

Kat wordt door een paar kippen gestoord terwijl hij geniet van het zonnetje. (foto: Annelies Vink)

Het weer

Er is vandaag een zwakke tot matige noordwestenwind. Het is vanochtend zwaar bewolkt met lokaal wat motregen. Vanmiddag zijn er vooral aan zee meer opklaringen, maar landinwaarts zijn ook enkele kleine buien mogelijk. Maximum ook vandaag 8 á 9 graden.