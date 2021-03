Vrouw van beroemde Vlissingse groenteboer overleden

Adrie en Francien Trimpe (foto: Omroep Zeeland)

Adrie en Francien Trimpe hadden ruim 65 jaar een groentezaak in het centrum van Vlissingen. De film uit 2018 is een kijkje in hun leven, waarin te zien is dat het echtpaar tot op hoge leeftijd zo'n 14 uur per dag in touw was voor hun winkel.

Prijzen

Van verlies kun je niet betalen werd gemaakt door Helge Prinsen en John Albert Jansen en is een productie van Omroep Zeeland en NCRV-KRO. De documentaire won in 2018 een NL-Award; de prijs voor de beste documentaire van Regionale Omroepen. Bovendien sleepte de film de tweede prijs in de wacht bij de Prix Circom, een prijs voor de beste Europese tv-producties.

Francien Trimpe - van Aalst wordt donderdag in besloten kring begraven.

De trailer van Van verlies kun je niet betalen

