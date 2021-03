Horeca waarschijnlijk met Pasen nog altijd gesloten, sector vreest toekomst

En nog steeds zal deze zaak in Goes gesloten moeten blijven (foto: Omroep Zeeland)

Twee weken geleden sprak het kabinet over een mogelijke versoepeling áls het aantal besmettingen omlaag zou gaan, maar de afgelopen week zijn die cijfers juist gestegen. Daarom komt het nieuwe uitstel niet als een verrassing voor de Zeeuwse voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

Frank de Reu: "Maar je hoopt dat er wel een vorm van perspectief komt. Met een nieuw seizoen voor de deur en een enorm lange winter voor de meeste horecaondernemers, is iedereen er aan toe om de handen weer uit de mouwen te steken en op een goede manier te kunnen werken."

Voorzitter van de KHN, Frank de Reu

De KHN vindt dat ze onderdeel van de oplossing zijn, in plaats van het probleem. "We blijven gaan voor opening van de horeca, passend bij de routekaart die wij als KHN presenteerden." De KHN is van mening dat de horeca op een veilige manier open kan.

100 procent compensatie

Mocht de horeca dicht blijven, dan wil de KHN honderd procent compensatie (de zogeheten NOW-regeling) per 1 april. "Nieuwe openingsdata voor binnen en buiten kunnen wij steunen mits de toezegging van de NOW honderd procent compensatie is."

Vanaf 1 april worden de vaste lasten weliswaar 100 procent gecompenseerd. De KHN wil dat ook voor de personeelskosten. "Die worden nog niet volledig gecompenseerd en daar is de rek ook helemaal uit."

(foto: Omroep Zeeland)

De Reu: "En we blijven ons inzetten voor compensatie met terugwerkende kracht." De Reu vreest voor de toekomst van veel horecabedrijven als het kabinet op deze voet verder gaat. "Als de steunmaatregelen niet worden aangepast, ben ik ervan overtuigd dat heel veel bedrijven twee minuten voor twaalf óf al over twaalf leven."