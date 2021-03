Experiment hertensterilisatie heeft nog veel haken en ogen

De provincie Zeeland en Staatsbosbeheer moeten nog instemmen met het experiment, de Centrale Commissie Dierproeven moet toestemming geven en ook Faunabeheer Zeeland, dat zorg draagt voor de wilde dieren in onze provincie, bekijkt het plan met kritische ogen.

Een hert wordt gesteriliseerd (foto: Omroep Zeeland )

Ecoloog Martijn Weterings trekt samen met dierenartsen Michiel Hoynck van Papendrecht en Peter Klaver de kar van het experiment: "De weg is nog best lang, want we hebben niet alleen toestemming nodig van veel instanties, we hebben ook een begroting van iets meer dan een ton opgesteld."

Ter plekke vangen en opereren

Veel kosten zullen gemaakt worden door een diervriendelijke vanginstallatie op te tuigen op de Haringvreter. Weterings denkt aan een soort kraal, een omheind stuk land waar een aantal damherten in gedreven zal worden.

De tien vrouwtjes die bij de proef worden gesteriliseerd, worden geïsoleerd en ter plekke geopereerd. Samen met tien andere, vruchtbare, vrouwtjes krijgen ze een zender om, waarmee ze ieder moment van de dag gevolgd kunnen worden. Onderzoek met de gezenderde dieren moet uitwijzen of sterilisatie effecten heeft op het gedrag en het gebruik van het landschap.

Damhert op de Haringvreter (foto: Omroep Zeeland )

Sander Crasborn van Faunabeheer Zeeland vraagt zich af wat het vangen en opereren ter plekke met de dieren gaat doen. Daarnaast is ook nog niet bekend hoe de kudde reageert op de gesteriliseerde vrouwtjes, wanneer blijkt dat ze zich niet meer kunnen voortplanten. In de Verenigde Staten zijn al experimenten gedaan met het steriliseren van een ander soort herten, maar de conclusies zijn niet eenduidig.

"We zijn niet enkel en alleen uit op afschot van herten als beheersmiddel", zegt Crasborn, "Natuurlijk staan wij open voor verantwoorde en duurzame alternatieven. Ik vraag me alleen af of sterilisatie dat alternatief is." Hij is benieuwd hoe de Centrale Commissie Dierproeven zal oordelen over het experiment.

Leven en dood horen er bij

Die commissie moet onder meer een afweging gaan maken tussen het recht op voortplanting van een hert, en afschot. Crasborn vindt dat herten zich moeten kunnen voortplanten: "Het hele leven van de kudde staat in het teken van voortplanting, dat kun je eigenlijk niet wegnemen. En de dood is net zo goed onderdeel van het leven van wilde dieren. Of dat nu door honger vanwege te weinig voedsel, door een roofdier of door afschot komt. Het hoort erbij."