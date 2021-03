Hond afgemaakt na bijtincident Terneuzen, drie mensen gewond geraakt bij aanval

Het gaat om deze, zoals de politie het omschrijft, 'staffordshire-achtige' hond (foto: HV Zeeland)

Een familielid heeft het dier, volgens de politie een 'staffordshire-achtige' hond, zelf uit de woning kunnen halen. Vervolgens is de hond met toestemming van de eigenaar naar de dierenarts gebracht en afgemaakt.

Geen politiezaak

"Behalve ondersteuning geven, heeft de politie niet veel gedaan omdat de eigenaar zelf besloot de hond in te laten slapen", zegt een woordvoerder van de politie. Om die reden is het geen politiezaak en is het incident niet verder onderzocht. Er is geen aangifte gedaan.

De politie mag geen verdere toelichting geven over de specifieke medische toestand van de slachtoffers. Gisteren had de politie het over twee gewonden: een meisje van ongeveer twaalf jaar oud en een man van achter in de twintig. Het derde slachtoffer betreft een vrouw, meldde een politieagent ter plekke gisteren.

Lees ook: