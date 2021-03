Aantal coronapatiënten Zeeuwse ziekenhuizen daalt, ook gemiddelde leeftijd omlaag

Toch juichen de ziekenhuizen nog niet. Ze houden sterk rekening met een toename van de coronapatiënten, nu het aantal besmettingen blijft oplopen.

De IC in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Adrz en ZorgSaam zien allebei dat er steeds minder ouderen worden opgenomen in de Zeeuwse ziekenhuizen. Meer dan de helft van de coronapatiënten in Goes is tussen de 40 en 70 jaar en ook in Terneuzen daalt de gemiddelde leeftijd.

In totaal liggen er nu 31 Zeeuwse coronapatiënten in Goes en Terneuzen, acht minder dan vorige week. Achttien daarvan liggen in het Adrz, dertien in ZorgSaam. Goes heeft daarnaast ook nog een patiënt uit Noord-Brabant en één uit Zuid-Holland. Elf patiënten van de 31 liggen op de IC-afdeling.

Sinds vorige week zijn in Goes vijf patiënten overleden aan corona.

Aantal Zeeuwse coronapatiënten waarschijnlijk hoger

Waarschijnlijk is het aantal Zeeuwse coronapatiënten dat in het ziekenhuis ligt hoger. Vorige week nam het Adrz geen nieuwe patiënten meer op toen bleek dat een tiental medewerkers besmet waren. Patiënten zijn toen overgeplaatst naar andere ziekenhuizen in Zuidwest-Nederland.

Ook gaan er Zeeuwen naar het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom, maar dat ziekenhuis doet geen mededelingen over de aantallen patiënten uit Zeeland.

Hoog aantal coronapatiënten

Landelijk is het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen flink opgelopen. Ziekenhuizen behandelen op dit moment 2.193 mensen vanwege ernstige coronaklachten. Dat is het hoogste aantal coronapatiënten sinds 3 februari.

