Forse rookontwikkeling door woningbrand Biervliet, bewoner ademt rook in

(foto: ANP )

De brandweer is met meerdere voertuigen uitgerukt om de brand te bestrijden. Naastgelegen woningen werden in de gaten gehouden om te voorkomen dat de brand overslaat. Voor de zekerheid heeft de brandweer de rest van de woning doorzocht op zoek naar nasmeulende brandhaarden. Daarbij werd onder de dakpannen een verhoogde temperatuur gemeten, met de hoogwerker wordt die hete plek nu nader onderzocht

Forse rookontwikkeling

Volgens de Veiligheidsregio Zeeland was er sprake van forse rookontwikkeling. Omdat het inademen van rook altijd gevaarlijk is, werd iedereen in de omgeving opgeroepen om de rook te vermijden, door ramen te sluiten en ventilatie uit te zetten en als je buiten bent, rekening te houden met de windrichting.

Door de brand is er ook in de woning een lek ontstaan in een waterleiding. Omdat de hoofdkraan in de meterkast niet bereikbaar is, moet de waterleiding buiten de woning worden afgesloten. Daarvoor zijn monteurs van DNW opgeroepen. De hulp van Stichting Salvage is ingeroepen om te assisteren bij het afhandelen van de schade.