Helikopters, afgesloten wegen en zwaarbewapende agenten bij criminelen als Taghi verleden tijd na komst EBI Vlissingen

Na drie jaar aan voorbereidende zittingen is het Marengo-proces vandaag begonnen. Naast hoofdverdachte Taghi staan nog zestien andere verdachten terecht voor zes uitgevoerde liquidaties, een aantal pogingen daartoe en een reeks plannen.

Vanmorgen vertrokken rond kwart over zeven twee helikopters vanuit de EBI in Vught. Aangenomen wordt dat die Taghi naar De Bunker brachten, de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam. Ook de transporten van de andere verdachten gaan gepaard met veel veiligheidsmaatregelen.

Law Delta in 2026 open

Als alles mee zit, gaat de eerste paal van het Justitieel Complex in Vlissingen in 2023 de grond in. De gevangenis en de bijbehorende Law Delta moeten dan eind 2026 open kunnen. Vlissingen krijgt het Justitieel Complex als onderdeel van de compensatie voor de misgelopen marinierskazerne.

Er wordt een gevangenis gebouwd waar plek is voor in totaal 222 gedetineerden. Het meest in het oog springende onderdeel van de Penitentiaire inrichting is de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) met plek voor dertig mensen. Nederland heeft nu maar één EBI, in Vught. Daarnaast wordt voor het eerst een extra beveiligde zittingslocatie voor de rechtbank gebouwd op het terrein.

Vught blij met Vlissingen

Andre Aarntzen, directeur van de PI Vught vertelde eerder bij Omroep Zeeland dat hij blij is met een tweede EBI. "Ik vind het fijn dat er in Vlissingen een tweede EBI bijkomt. Het scheelt een hoop gedoe rondom het vervoer van gedetineerden met een extreem hoog vluchtrisico of met een enorm risico op maatschappelijke onrust als ze ontsnappen."

Zeeland krijgt een Law Delta met de volgende voorzieningen: Penitentiaire inrichting (PI) voor specifieke doelgroepen die zwaarder moeten worden beveiligd

Extra Beveiligde Inrichting (EBI)

Extra Beveiligde Zittingslocatie voor de rechtbank (EBZ)

Beveiligde overnachtingsplek voor rechters en advocaten

Steunpunt voor vervoer en beveiliging van Dienst Justitiële Instellingen (DJI)

Strategisch kenniscentrum tegen ondermijnende criminaliteit.

De EBI is het meest strakke, strenge gevangenisregime wat we in Nederland kennen. Er is nog nooit iemand uit de EBI in Vught ontsnapt. Alle deuren worden op afstand bediend, medewerkers dragen geen sleutels, zodat ze ook niet afgepakt kunnen worden.

EBI Vught (foto: Omroep Zeeland)

Het grootste verschil met een gewone gevangenis is dat er nauwelijks gezamenlijke activiteiten zijn voor de gedetineerden. Bijna alles gebeurt individueel. Sporten en koken gebeurt soms wel gezamenlijk, maar dan hooguit in groepjes van twee of drie. Er is geen arbeid voor gedetineerden in de EBI, ze zitten dus relatief veel in hun cel.

Criminele kopstukken als Mohammed B, Willem Holleeder en Ridouan Taghi verblijven op dit moment in de EBI in Vught.