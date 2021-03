'Over tien jaar? Dan hoop ik dat er een gouden medaille in m'n nachtkastje ligt'

Bij de junioren werd Hameeteman in oktober 2020 Europees kampioen Laser Radial. Inmiddels heeft hij de overstap naar de senioren gemaakt. Ook daar wil Hameeteman succesvol zijn. Hoe hij dat wil bereiken? Door keihard te werken en veel uren op het water te maken. "Ik moet er ook wel dingen voor laten, maar mijn droom is om op de Olympische Spelen te staan. In de standaard Laserklasse."

Uit de hand gelopen

Hameeteman kreeg de zeilsport met de paplepel ingegoten. "Mijn vader en opa zitten in de boten. Ik moest op achtjarige leeftijd op zeilles. Eerst in de haven van Zierikzee, bij de watersportvereniging. Daarna in Wolphaartsdijk voor wedstrijden. Het is een beetje uit de hand gelopen."

Paul Hameeteman: "Ik hoop over tien jaar een gouden medaille in m'n nachtkastje te hebben." (foto: Omroep Zeeland)

Het doel van Hameeteman is duidelijk. "Ik hoop over tien jaar een gouden medaille in m'n nachtkastje te hebben." Hij wil bij de beste zeilers van de wereld ooit gaan horen. Om dat te bereiken traint hij veel in het buitenland. In voorbereiding op komend seizoen verbleef Hameeteman veel in Portugal. Daar trainde hij met olympisch kampioene Marit Bouwmeester.

Ultieme gevoel

Hameeteman geniet ervan als hij op het water is. "Van de snelheid, van de adrenaline van het racen tegen de andere boten. Het is prachtig op het water; de natuur, de wind, de golven in je gezicht. Dat is voor mij het ultieme gevoel. Ik word daar heel happy van."

Zijn favoriete plek om te trainen is zijn thuisbasis: het Grevelingenmeer. Ook zeilt hij graag in Italië, op het Gardameer. Daarnaast traint hij in Scheveningen, waar het nationaal topsportcentrum zeilen zit. De eerste wedstrijd voor Hameeteman is van 17 tot en met 24 april in Vilamoura in Portugal.