'Schietpartij' in Sluiskil blijkt ingegooide ruit, tiener opgepakt

Meerdere omwonenden hoorden rond 15.40 uur een harde knal en toen de bewoners van het huis aan de Baljuwlaan gingen kijken in de slaapkamer, troffen ze daar volgens de politie een gat aan in het slaapkamerraam. Er was op het moment van de knal niemand in de slaapkamer aanwezig.

Geen schietincident

Bij de 112-melding werd in eerste instantie gesproken over een mogelijk schietincident, maar de politie meldde al snel dat er waarschijnlijk niet was geschoten. "We gaan niet direct uit van een schietincident omdat daar (nog) geen aanwijzingen voor zijn", schreef de politie rond 16.00 uur op Twitter. Kort daarna werd in de slaapkamer een steen aangetroffen en werd de minderjarige verdachte opgepakt.