Sas van Gent weer wat dichterbij België met open Westkade

De weg was dicht ter hoogte van kunstmestfabrikant Rosier. Edwald Segers van Rosier is blij dat de weg weer open kan: "Het is een heuglijk feit voor ons, maar met name ook voor Sas van Gent en Zelzate. Alles is weer bereikbaar, zoals vroeger."

Werkzaamheden eind van de zomer

De werkzaamheden voor het bedrijf zijn nog niet klaar. Er moet nog een belader vervangen worden. Dat is een grote los- en laadconstructie voor schepen, waarmee het bedrijf de schepen kan beladen die aan de nieuwe kade aanleggen. Dat gebeurt volgens Segers in augustus of september. Dan is naar verwachting de weg voor korte duur gestremd.

Westkade Sas van Gent open (foto: Omroep Zeeland)

Hoewel er in coronatijd geen officiële opening was voor de weg, werd er door belangstellenden toch iets van gemaakt. Zo'n twintig mensen kwamen om 12.00 uur naar de weg om, op afstand van elkaar, te zien dat de wegversperring werd weggehaald. Ook de stadsomroeper van Sas van Gent was daarbij aanwezig en droeg een gedicht voor.

Onder belangstellenden was ook Sassenaar en wethouder Frank van Hulle die met zijn coronawandeling bezig was. De opening van de weg kon hij naar eigen zeggen niet laten schieten. Van Hulle: "Het is mooi om te zien dat Sas van Gent weer bereikbaar is. Ik ben, als Sassenaar, ontzettend blij."

Twee jaar lang dicht

De weg is ruim twee jaar dicht geweest. De impact van de afsluiting was groot, zeker voor de Sasse middenstand waar de Belgische klant een graag geziene gast is. Van Hulle bevestigt dat het een zware tijd is geweest. Hij hoopt dat nu de Westkade weer open is, ook de coronamaatregelen snel versoepeld kunnen worden. "Sas heeft het echt nodig", aldus Van Hulle.

