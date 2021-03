Zeeuwse horeca zag de bui hangen maar is zwaar teleurgesteld: 'Je hoopt er toch elke keer weer op'

Ondernemers keken reikhalzend uit naar volgende week. Het Paasweekend is het startschot van het toeristenseizoen en hét moment om de portemonnee weer te vullen. Restauranteigenaar Bart Melis is teleurgesteld. "Ik was gisteren al de hele dag aan het struinen op nieuwssites. Ik ben niet verbaasd, de cijfers zien er al dagen niet goed uit. Je leeft al een jaar tussen hoop en vrees en dat vreet aan je. Beetje bij beetje ga je er aan onderdoor. Dan krijg je hoop, die ze geven op de vorige persconferentie, en dan krijg je weer de deur tegen je neus."

Veerse ondernemers hebben deze poster tegen hun ruiten geplakt. (foto: Omroep Zeeland)

Frits en Simone Heinen, die aan het begin van de coronacrisis vorig jaar restaurant Oranjeplaat in Arnemuiden overnamen zijn inmiddels langer dicht geweest dan open. "Op 1 april hebben we het overgenomen, in totaal zijn we 4,5 maand open geweest", vertelt het echtpaar.

Al bezig met de voorbereidingen

Ook zij zagen de bui wel hangen. "Toch is het wederom een teleurstellend bericht. We hadden een lichtpuntje aan het einde van deze tunnel. We waren ook al begonnen met voorbereidingen, zoals een 'terrasmenukaart'." Toch proberen ze wel positief te blijven. " We hopen dat we snel weer gasten in ons restaurant of op ons terras mogen ontvangen, maar het wordt er niet makkelijker op gemaakt. Ook doordat we nog steeds gezien worden als starters en niet in aanmerking komen voor bijvoorbeeld de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten, red.) regeling."

Toch blijven beide ondernemers positief. "We zijn er klaar voor, al weken. We gaan hoe dan ook weer open", zegt het echtpaar Heinen. Bart Melis twijfelt daar ook niet over. "We gaan weer een keer open. We rekenen nu maar op begin juni, dan kan het alleen maar meevallen."

Lees ook: