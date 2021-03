Van de 38 Zeeuwen op de kieslijst haalde Barbara Oomen de meeste Zeeuwse voorkeurstemmen

Op de Zeeuwse kieslijst stonden 38 Zeeuwen (foto: ANP)

Meer dan 230.000 Zeeuwen brachten afgelopen week hun stem uit voor de Tweede Kamerverkiezingen. Op de Zeeuwse kieslijst stonden 38 Zeeuwse kandidaten. Behalve Jacqueline van den Hil, die gezien de verkiezingsuitslag vrijwel zeker is van een plek in de Kamer namens de VVD, is het voor de Zeeuwse kandidaten nog niet zeker of zij ook een plekje hebben veroverd.

Wie komt er in de Kamer?

Welke Zeeuwse kandidaten daadwerkelijk in de Tweede Kamer terecht komen is nog afhankelijk van een aantal factoren. Zo kan het landelijke aantal voorkeursstemmen een verschil maken. Hoe werkt dat precies?

Een kandidaat kan op basis van voorkeurstemmen een hogergeplaatste kandidaat op de lijst passeren, als deze de voorkeurdrempel heeft behaald. Die voorkeurdrempel ligt op 25 procent van de zogenoemde kiesdeler. De kiesdeler is het aantal geldige uitgebrachte stemmen gedeeld door het aantal zetels (150). Bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen was de opkomst 78,8 procent van 13,2 miljoen kiesgerechtigden. De voorkeurdrempel komt daarmee neer op ruim 17.000 voorkeurstemmen.

De opkomst van de Tweede Kamerverkiezingen lag in Zeeland op 79 proicent. In totaal werden er 230.555 geldige Zeeuwse stemmen uitgebracht, 303 stemmen waren blanco en 471 stemmen werden ongeldig verklaard. Van de geldige Zeeuwse stemmen werd 7 procent uitgebracht op een Zeeuwse kandidaat.

Wat ook nog invloed heeft, is de uiteindelijke formatie van het kabinet. De kandidaten die namens hun partij minister of staatssecretaris worden, zitten namelijk niet meer in de Tweede Kamer. Zo kunnen kandidaten die lager op de lijst staan, doorschuiven en zo alsnog in de Tweede Kamer terechtkomen.

Voorkeurstemmen voor Zeeuwse Kandidaten

Naam en woonplaats Partij Positie Zeeuwse voorkeurstemmen Barbara Oomen (Middelburg) PvdA 20 4.754 Jacqueline van den Hil (Goes) VVD 25 1.967 Joba van den Berg (Goes) CDA 16 1.793 Kees Hanse (Zierikzee) BoerBurgerBeweging 16 759 Trees Janssens (Middelburg) Partij voor de Dieren 25 633 Chris Simons (Middelburg) VVD 46 492 Arno Vael (Zaamslag) BoerBurgerBeweging 17 477 Johnny Lukasse (Goes) SGP 8 357 Willem Willemse (Vlissingen) 50Plus 15 331 Jan Henk Verburg (Goes) ChristenUnie 22 321 Marianne de Leeuw (Goes) SP 43 272 Patricia van de Vijver-van Deursen (Sint Anna ter Muiden) CDA 41 265 Marc van Opstal (Wemeldinge) D66 44 217 Martin Bos (Middelburg) Forum voor Democratie 20 214 Margie van Nijs (Hulst) D66 72 205 Gert-Jan Minderhoud (Oudelande) BoerBurgerBeweging 20 149 Xander Eversdijk (Hulst) Ja21 27 144 Eelco van Hoecke (Heikant) Ja21 15 138 Marco Eestermans (Kloetinge) PvdA 44 127 Jos van Ginneken (Terneuzen) CDA 53 116 Sem Stroosnijder SP 48 116 Ton Veraart (Vlissingen) D66 74 111 Johan Hessing (Axel) 50Plus 21 110 Harry van der Maas (Aagtekerke) SGP 15 103 Frans Crouwel (Terneuzen) 50Plus 34 102 Jeroen van de Merwe (Goes) D66 73 101 Han van 't Hof (Sint-Annaland) BoerBurgerBeweging 19 96 Laszlo van der Voorde (Zaamslag) PvdA 48 95 Rinus van 't Westeinde (Kwadendamme) CDA 77 91 Ad Franse (Goes) 50Plus 35 85 Denis Steijaert (Nieuw Namen) CDA 76 82 Pim Kraan (Vlissingen) Code Oranje 7 78 Koen Verhagen (Hulst) Blanco (Zeven, A.J.L.B.) 4 78 Jack Begijn (Terneuzen) CDA 67 77 Johan Aalberts (Arnemuiden) CDA 55 75 Adri Totté (Sint Jansteen) CDA 69 72 Wim Kok (Middelburg) SGP 23 71 Piet van de Kerkhove (Hulst) CDA 56 64 Karin van den Broeke (Kortgene) CDA 59 60 Mitchel Vermeulen (Hoedekenskerke) CDA 60 59 Easther Houmes (Goes) CDA 54 56 Kees Verburg (Hansweert) PvdA 50 53 Ad Schenk (Ovezande) CDA 68 51 Ad Dorst (Yerseke) SGP 26 50 Fred Walravens (Hulst) Forum voor Democratie 33 49 Petrina Geluk-den Engelsman (Sint-Annaland) CDA 64 43 Joost de Goffau (Goes) CDA 62 42 Chris Maas (Domburg) PvdA 49 41 René Molenaar (Zoutelande) CDA 52 37 Pieter Wisse (Biggekerke) CDA 71 36 Teunis van Nes (Goes) Piratenpartij 25 33 Marianne Kloosterboer-Dijkstra (Vlissingen) CDA 66 31 Ruud Kleefman (Vlissingen) Code Oranje 11 31 Wim Jansen (Middelburg) CDA 65 28 Daniël Joppe (Zierikzee) CDA 73 25 Marjan Vermaire (Goes) CDA 70 22 Jo Kodde (Arnemuiden) CDA 72 22 Robert Brunke (Vlissingen) Oprecht 9 22 Floortje Buteijn-Leemans (Yerseke) CDA 57 19 Marieke Braber-Schot (Renesse) CDA 61 15 Pieter Koeman (Krabbendijke) CDA 63 14 Siwart Mackintosh (Wemeldinge) CDA 58 12 Ada Overwater (Zonnemaire) CDA 74 8 Roderik Bin (Middelburg) CDA 75 8

