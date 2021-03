Evelien Thielen in Oostenrijk: 'Het blijft hier maar sneeuwen en ze blijven maar bouwen!'

Evelien Thielen in de sneeuwde berghellingen bij Ehrwald (foto: Evelien Thielen)

En al die chalets gaan niet naar de dorpsbewoners, nee die worden allemaal verkocht aan mensen uit de grote stad. Zoals in Zeeuws-Vlaanderen de Belgen alles opkopen, zo wordt daar alles verkocht aan mensen uit München en omgeving. "Dat is vanuit hier een uur en tien minuten rijden ongeveer", schat Thielen.

'Per se de stad uit'

"Sinds corona willen ze daar per se de stad uit. En dat merk je, want ze kopen hier alles op!", vertelt Thielen in het radioprogramma Zeeland komt thuis. "Een ondernemer uit de buurt koopt grond op en bouwt daar mooie houten chalets op, speciaal voor al die mensen uit München, en die gaan als warme broodjes over de toonbank."

Evelien in Oostenrijk verbaast zich over alle nieuwe chalets

Al die houten huisjes komen rondom haar huis te staan. Zelf weet ze nog niet wat ze daarvan moet denken. "Die chalets zijn wel ontzettend mooi en de mensen die er komen wonen die zie je alleen in de vakantieperiode, dus last van je buren heb je eigenlijk niet. Maar al dat bouwen om je heen, dat is soms niet zo fijn..."

Jonge mensen komen er niet meer tussen'

De dorpsbewoners balen van deze ontwikkeling. "Het is hier gangbaar voor jonge mensen om bouwgrond te kopen, of te krijgen van familieleden bijvoorbeeld, en dan echt eigenhandig daar een huis op te bouwen. Maar nu rijzen de grondprijzen de pan uit en komen de jonge mensen uit het dorp er niet meer tussen."

Als zo'n houten chalet er eenmaal staat, wordt die voor een slordige anderhalf miljoen verkocht. "En dan heb je nog niet eens een garage of een kelder... We wonen hier straks in de Beverly Hills van Ehrwald!", lacht Thielen.

Appartement in de Sardijntoren

Nu de prijzen zo hoog oplopen zou ze haar eigen huis kunnen verkopen en terugkomen naar Vlissingen. Heel even fantaseert ze erover. "Dan kan ik misschien wel voor dat geld in een appartement in de Sardijntoren gaan wonen!" Maar even later wijst ze dat idee toch resoluut van de hand. "Dan kan ik niet meer skiën."