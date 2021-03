'Kan ik kiezen welk vaccin ik krijg?' en de antwoorden op acht andere veelgestelde vragen

Een vrouw wordt gevaccineerd met het coronavaccin. (foto: ANP)

Kan ik kiezen welk vaccin ik krijg?

Nee, dat is niet mogelijk. Er wordt vastgesteld welk vaccin je krijgt en daar kun je niets aan veranderen. Als de GGD dat bij bepaalde gevallen wel zou doen, dan moet er al snel voor heel veel mensen een uitzondering worden gemaakt. De GGD trekt daarom één lijn en geeft je geen vaccinkeuze.

Is de inenting met het AstraZeneca-vaccin nou wel of niet veilig?

De GGD Zeeland kan hier zelf nog geen reactie op geven, maar op de website van de Rijksoverheid staat dat volgens het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) het AstraZeneca-vaccin veilig en effectief is. Het EMA geeft aan dat het risico om klachten te ontwikkelen zeer klein is. Onderzoek heeft uitgewezen dat er in zeer zeldzame gevallen na inenting met AstraZeneca een overreactie volgt van het immuunsysteem, waarbij antistoffen worden aangemaakt tegen de eigen bloedplaatjes. Daardoor ontstaat een combinatie van bloedstolsels die de bloedbaan kunnen verstoppen en een laag gehalte aan bloedplaatjes, waardoor bloedingen ontstaan. Deze mogelijke bijwerking van AstraZeneca treedt op bij één op de miljoen gevaccineerden.

Wanneer ben ik aan de beurt om gevaccineerd te worden?

Dit is voor iedereen anders. Op de website van de Rijksoverheid vind je de pagina 'Wanneer krijg ik een vaccinatie tegen het coronavirus?'. Hier kun je door zes vragen te beantwoorden zien wanneer je waarschijnlijk aan de beurt bent voor een vaccinatie. 'Waarschijnlijk', want het hangt af van de levering van vaccins. Als een leverancier van vaccins bijvoorbeeld minder vaccins levert dan gepland, kan het zijn dat je later aan de beurt bent. Als het aan demissionair minister Hugo de Jonge ligt, is iedereen die een vaccinatie wil rond 1 juli voor het eerst ingeënt.

Ik ben al één keer ingeënt, kan ik bij mijn tweede vaccinatie voor een ander vaccin kiezen?

Nee. Het wordt niet geadviseerd om na een eerste prik met bijvoorbeeld het Astra Zeneca-vaccin een ander vaccin te laten inspuiten. De eerste en de tweede vaccinatie gebeuren daarom allebei met hetzelfde vaccin.

Moet ik die tweede prik wel echt nemen?

Ja, dit adviseert de GGD zeker. Door het nemen van een tweede vaccinatie ben je zo goed mogelijk beschermd tegen het coronavirus.

Kan ik nog steeds corona krijgen nadat ik twee keer ben ingeënt?

Die kans is niet groot, maar het is niet onmogelijk. Nadat je je eerste vaccinatie hebt gehad, kun je nog steeds corona krijgen omdat je afweer tegen het virus nog niet helemaal is opgebouwd. Na de tweede vaccinatie ben je beter beschermd en is de kans dat je ziek wordt dus veel kleiner. Maar: ook na de tweede inenting is er een, weliswaar zéér kleine, kans dat je alsnog corona krijgt.

Ik heb twee inentingen gehad. Moet ik me nu nog aan de coronamaatregelen houden?

Ja, het is belangrijk dat je je nog steeds aan alle coronamaatregelen houdt. Eén tot twee weken na de vaccinatie ben je 60 tot 90 procent beschermd tegen corona. De kans dat je na twee vaccinaties corona krijgt is daarmee erg klein, maar niet nul. Bovendien kun je door het vaccin zélf beschermd zijn, maar onbedoeld wél het virus aan anderen doorgeven, die mogelijk niet zijn gevaccineerd. Daarom gelden voor gevaccineerde mensen vooralsnog dezelfde regels als voor mensen die niet gevaccineerd zijn.

Ik ben tussen de 75 en 80 jaar, maar heb nog geen uitnodiging gehad. Is er iets misgegaan?

Je uitnodiging komt eraan! De groep tussen de 75 en 79 jaar ontvangt in de komende periode een uitnodiging. Dit gaat in groepen per jaartal. Hier heeft de GGD geen invloed op. Het kan dus zo zijn dat je in deze leeftijdscategorie valt en nog geen uitnodiging hebt gekregen, dan ontvang je deze nog.

Ik behoor tot een risicogroep. Waarom heb ik nog geen uitnodiging gehad voor mijn eerste inenting?

De verantwoordelijkheid voor het uitnodigen van mensen uit een risicogroep ligt bij huisartsen of het ziekenhuis. De GGD kijkt alleen naar leeftijdsgroepen. Huisartsen of ziekenhuizen moeten een vaccinatie-uitnodiging sturen naar mensen die een groter risico lopen, omdat ze bijvoorbeeld een stamceltransplantatie hebben gehad of COPD hebben. Het is dus mogelijk dat je huisarts of het ziekenhuis nog niet hebben gekeken wie er in aanmerking komt voor een vaccinatie, waardoor jij nog geen uitnodiging hebt gekregen. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het RIVM.