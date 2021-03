Weer een huisartsenpraktijk minder op Tholen... 'Er blijft niets over van ons dorp'

Aard Reedijk vindt het jammer dat er weer een voorziening weg gaat uit het dorp (foto: Omroep Zeeland)

Zowel in Poortvliet als in Stavenisse zal er voor een paar dagdelen per week een spreekuur-locatie open zijn. Dit is alleen bedoeld voor mensen die geen eigen vervoer hebben en niet 'gemakkelijk' vervangend vervoer kunnen regelen. Daar vindt ook twee keer per week de uitgifte van medicijnen plaats. Voor een groot deel van de mensen betekent een bezoekje aan de huisarts dus voortaan een ritje naar Sint-Maartensdijk.

Weer een voorziening weg uit het dorp

"Nu hoef ik maar honderd meter te lopen, en dan ben ik er. Het is heel erg", zegt een vrouw die we op straat aanspreken terwijl ze haar hond uitlaat. "Vanaf volgende maand moet ik dus naar Sint-Maartensdijk rijden en zoeken waar het is. Ik ben daar totaal niet bekend."

"Jammer. Zo is er weer een voorziening weg uit het dorp. En we hebben al niet zo veel," zegt Aard Reedijk. Ook vindt de inwoner van Poortvliet het jammer van de reistijd. "Zelfs bloedprikken kunnen we dan niet meer hier doen en dus ben je aan de auto gebonden." Volgens Reedijk is huisartsenpraktijk de Korenmolen enkele jaren geleden gerenoveerd en ziet het er nog keurig uit. "Het zal wel met geld te maken hebben."

Vooral voor de ouderen in het dorp, is het een probleem" Kees Matthijssen - moet vanaf april naar de dokter in een ander dorp

Een jonge vrouw die op het punt staat te bevallen van haar eerste kind, zegt het geen probleem te vinden dat de huisartsenpraktijk in haar dorp zo goed als verdwijnt. "Ik had niks met de dokter hier. Daarom zat ik al bij medisch centrum Pluimpot in Sint-Maartensdijk."

Probleem voor ouderen

Kees Matthijssen is juist niet te spreken over het besluit. "Vooral voor de ouderen in het dorp is het een probleem. Zij moeten vervoer gaan regelen met een taxi of andere mensen inschakelen." Voor Matthijssen persoonlijk maakt het niets uit. "Ik kan rijden. Maar er blijft niets over van ons dorp. De pinautomaat is ook al weg."

Met deze brief werden inwoners geïnformeerd over de praktijk in Sint-Maartensdijk (foto: Omroep Zeeland)

Voor veel inwoners uit Scherpenisse verandert er niet veel. Zij moesten eerder al uitwijken naar praktijk de Korenmolen in Poortvliet of Stavenisse, omdat ze in hun eigen dorp al lang niet meer terecht kunnen bij een huisarts. In plaats van naar Poortvliet of Stavenisse, moeten zij dus ook voortaan naar Sint-Maartensdijk.

