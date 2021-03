Excuses aan de Molukkers? 'Wel een beetje laat, maar beter laat dan nooit'

KNIL-militairen werden per boot naar Nederland gebracht. (foto: Omroep Zeeland)

Ze reageren daarmee op de oproep aan de Nederlandse regering van de burgemeesters van elf gemeenten met grote Molukse gemeenschappen om het leed te erkennen dat de Molukkers is aangedaan na hun aankomst in Nederland. Gisteren was het precies 70 jaar geleden dat de eerste groep Molukse KNIL-militairen in Nederland arriveerde. Ze kwamen per boot aan in Rotterdam.

Ontzettend veel heimwee

Zo'n zes maanden zouden ze in Nederland blijven, dachten de Molukkers. Maar veel later werd ze duidelijk dat ze nooit meer terug naar huis zouden gaan. Nona Pentury (66) uit Oost-Souburg beseft nu pas goed wat haar moeder heeft moeten doorstaan. "Ze heeft altijd ontzettend veel heimwee gehad", zegt ze. "Op een dag zei ze tegen ons: als jullie een eigen leven hebben ga ik weer terug. Nu besef ik pas wat zij allemaal heeft moeten doorstaan."

Nanda Telussa (42) hoort bij de derde generatie Molukkers. "Mijn opa is 96 en was een van die mannen die naar Nederland moest", zegt ze. "Ze zouden maar even blijven en weer terug naar huis mogen. Hij is nog altijd ontzettend boos en gefrustreerd dat de Nederlandse regering de beloftes van toen niet is nagekomen."

'Beter laat dan nooit'

Op dit moment speelt opnieuw de discussie of de Molukkers excuses moeten krijgen voor wat er 70 jaar geleden gebeurd is. "Ik zou zeggen... dat is wel een beetje laat", reageert Nona. "Maar ik weet zeker dat mijn ouders, die helaas niet meer leven, dit ontzettend fijn hadden gevonden." Nanda is het daar mee eens. "Beter laat dan nooit. Excuses en erkenning, dat is echt nodig."

Nona Pentury en Nanda Telussa over 70 jaar Molukkers in Nederland.