Inwoners Westdorpe zijn helemaal klaar met alle vrachtwagens in hun dorp: 'Ze rijden alles kapot!'

Vrachtwagen rijdt door de veel te smalle straten van Westdorpe (foto: Marina Govaert)

Sinds september 2019 wordt er dagelijks overlast door vrachtwagens in Westdorpe waargenomen. Het gaat om grote combinaties die blijkbaar door hun navigatiesysteem niet de juiste kant op worden gestuurd. Daardoor komen ze middenin de kern van Westdorpe, in plaats van op het bedrijventerrein buiten het dorp.

Keren is vrijwel onmogelijk

Vanuit de Westerscheldetunnel en vanuit Zelzate komen ze aangereden. Dan kunnen ze via de Molenstraat naar de kerk en via de Spoorweg de Kapittelstraat in. Of ze karren de hele Graafjansdijk af, richting het kanaal. De gemeente Terneuzen heeft een bord geplaatst om te wijzen dat dit niet de route is voor vrachtverkeer, maar keren in en om het dorp is vrijwel onmogelijk. Govaert heeft navigatiegigant TomTom al aangeschreven over dit probleem, maar heeft vooralsnog geen antwoord ontvangen.

De chauffeurs balen er zelf ook van, want de straatjes zijn veel te smal en door al het gedoe komen ze ook veel te laat op hun afspraak. "Ze moeten soms stapvoets rijden omdat ze echt niet harder kunnen." En de route door het dorp heen is negen tot tien kilometer langer dan de gebruikelijke route via de Finlandweg.

Door vrachtwagen kapotgereden stoep in Westdorpe (foto: Marina Govaert)

Er zijn volgens Govaert al katten aangereden en geparkeerde auto's werden beschadigd, maar het had nog veel erger kunnen zijn. "Er fietsen ook heel veel mensen en er lopen ook kinderen die naar school moeten, maar gelukkig zijn daar nog geen ongelukken mee gebeurd..."

Marina Govaert over vrachtwagenoverlast in Westdorpe