Goedemorgen! Kreeftenvissers klaar voor nieuw seizoen, vrachtwagenoverlast en klompenraadsel

Oosterscheldekreeft (foto: Lia van der Laan uit Tholen)

Minder optimistisch zijn de vooruitzichten voor een versoepeling van de coronaregels in ons land. Bij onze zuiderburen zijn wél al versoepelingen aangekondigd. Want vanaf 19 april is reizen van en naar België niet meer verboden. Maar voordat je je koffers pakt voor een weekje weg naar België: ook na 19 april wordt het reizen wel nog altijd streng ontraden door de Belgische overheid. En het Nederlandse advies is ook nog steeds; ga niet naar het buitenland. Maar je tankt vanaf die datum misschien wel wat relaxter over de grens.

Vrachtwagens dwars door het dorp

Over grensverkeer gesproken: de inwoners van Westdorpe zijn er helemaal klaar mee: alle vrachtwagens die dwars door hun dorp rijden, met name de Belgische, terwijl de smalle wegen daar absoluut niet op berekend zijn. "Het wegdek is beschadig, stoepen zijn kapotgereden. Ze hebben op sommige plekken echt hele stukken eruit gereden. Ze rijden alles stuk!", zegt Marina Govaert.

Vrachtwagen rijdt door de veel te smalle straten van Westdorpe (foto: Marina Govaert)

De boosdoener is het navigatiesysteem dat de vrachtwagenchauffeurs het dorp instuurt. Govaert heeft navigatiegigant TomTom al aangeschreven over dit probleem, maar heeft vooralsnog geen antwoord gekregen. De gemeente Terneuzen heeft een bord geplaatst om erop te wijzen dat dit niet de route is voor vrachtverkeer, maar keren in en om het dorp is vrijwel onmogelijk.

Klompenraadsel

En we sluiten af met een raadsel: waar komen deze klompen vandaan? Die vraag kregen we toegestuurd van het klompenmuseum in Eelde.

Waar komen deze klompen vandaan? (foto: Klompenmuseum Eelde)

Want een Canadees echtpaar heeft in hun huis een set klompjes gevonden die in februari 1945 in Nederland gekocht zijn. Omdat een ander paar uit Antwerpen komt, denken ze dat het van een soldaat is geweest die tijdens de Slag om de Schelde in Zeeland was. Bertus van den Hof van het klompenmuseum in Eelde wil weten of iemand de klompen herkent.

Zonsondergang bij Vlissingen (foto: Jeannette Lukasse uit Wilhelminadorp)

Het weer

Plaatselijk is er vanochtend nevel of mist, maar dat zal snel oplossen. Vanmiddag is het overwegend zonnig met wat hoge bewolking. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind, windkracht 2 tot 4, de maximumtemperatuur is 10 graden aan zee tot 12 graden landinwaarts.