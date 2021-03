Komen deze klompen uit Zeeland?

Een Canadees echtpaar heeft in hun huis een set klompjes gevonden die in februari 1945 in Nederland zijn gekocht. Omdat een ander paar uit Antwerpen komt, denken ze dat het van een soldaat is geweest die tijdens de Slag om de Schelde in Zeeland was. Bertus van den Hof van het Nationaal Klompenmuseum in het Drentse Eelde wil weten of iemand de klompen herkent.