'Corona was de beste gratis reclame voor Zeeland'

Corona heeft de toerismebranche geen windeieren gelegd (foto: Ria Overbeeke / Daniel Mols / Omroep Zeeland)

Deze positiviteit hadden ondernemers vorig jaar aan het begin van het seizoen niet verwacht. Door het oplopende aantal besmettingen en de beperkte zorgcapaciteit in Zeeland verbood de veiligheidsregio in eerste instantie alle toeristische overnachtingen.

En hoewel er begrip was voor deze beslissing, was een aantal ondernemers ook bezorgd. Met Pasen, de traditionele start van het toerismeseizoen, was het het mooiste weer van de wereld, maar bleven de campings en vakantieparken leeg.

Normaal drie tot vier weken helemaal vol. Nu twee tot drie maanden. " Robert-Jan Provoost, Hiswa-Recron

"Toen hebben veel ondernemers wel even naar elkaar gekeken en gedacht: gaat dit wel goed komen?", zegt Robert-Jan Provoost van de Hiswa-Recron nu achteraf. Maar de verloren omzet van het begin is daarna ruimschoots goedgemaakt. "Normaal gezien zit Zeeland in de zomer drie tot vier weken helemaal vol," zegt Robert-Provoost. "Nu was dat twee tot drie maanden."

'Lang geleden, zo'n lange volle periode'

Want door de reisadviezen gingen veel Nederlands in de buurt op vakantie. Vakanties aan de Middellandse Zee werden ingeruild voor Zeeland. "We hadden een fantastisch seizoen", zegt Provoost. "Zeeland is heel lang voor honderd procent vol geweest. En dat is heel lang geleden dat dit zo'n lange periode was."

Zeeland herontdekt

Ook Jan Lonink, voorzitter van de veiligheidsregio, die de knoop doorhakte en de toeristische overnachtingen in het voorjaar verbood, ziet achteraf een positief corona-effect voor Zeeland. Want toen het toerisme weer op een kier werd gezet, leverde dat heel veel media-aandacht op voor de provincie. En die aandacht leidde er toe dat mensen onbewust op het idee werden gebracht de vakantie aan de Zeeuwse kust door te brengen.

"De prijzen voor vakantiehuisjes waren nog nooit zo hoog als afgelopen jaar", zegt hij. Lonink ziet dat Zeeland is herontdekt als vakantiebestemming. Een ontdekking die de komende jaren nog zal doorwerken. "De sluiting in het voorjaar heeft niet tot imagoschade geleid. Integendeel."

Beste gratis reclame

Die verwachting heeft Provoost ook. "Er kwamen altijd wel al veel Nederlanders naar Zeeland", zegt hij. "Maar dat was het afgelopen jaar meer dan anders." En op de geluiden en reacties afgaande van de Nederlandse gasten heeft Provoost het vermoeden dat ze verknocht zijn geraakt aan Zeeland. "En vaker naar Zeeland zullen komen."

Hoe wrang het dan ook klinkt, corona is vorig jaar misschien wel de beste gratis reclame voor Zeeland geweest. "Als je het zo zegt. Dan denk ik dat wel ja", aldus Provoost.