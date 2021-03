In de polder buiten Kerkwerve staat de boerderij van Van den Hoek bijna aan het water: "Mijn vader was eigenlijk boer maar hij was ook al gek van vissen. Later ben ik in de boerderij van mijn ouders gaan wonen maar ik ben fulltime visser geworden. Het is een heel mooi beroep. We vangen van paling in de binnenwateren tot krab en kreeft in de Oosterschelde," aldus Van den Hoek.

Viswinkel aan huis

Rondom het huis wordt meteen duidelijk dat er een visser woont. Fuiken, kooien en ander visgerei liggen opgestapeld in voorbereiding op het nieuwe kreeftenseizoen. Achter het huis heeft een voormalige koeienstal een nieuwe bestemming gevonden. "Het is een viswinkeltje geworden. Hier verkopen we enkel eigen vangst en hier zijn in het seizoen natuurlijk ook de Oosterscheldekreeften te koop."

Hoge verwachtingen

Het kreeftenseizoen op de Oosterschelde is voor de vissers altijd weer iets om naar uit te kijken volgens Van den Hoek: "De verwachtingen zijn weer hoog gespannen. Het is een mooi product, echt Zeeuws. Ik ga er vanuit dat er weer genoeg kreeften gaan lopen om op te vissen. Ik ben optimistisch."

Oosterscheldekreeften snel uitverkocht, mede door winkels aan huis. (foto: Omroep Zeeland)

Aan het begin van vorig seizoen bestond de angst bij de vissers of ze de kreeften wel kwijt zouden raken vanwege de gesloten horeca. Die angst bleek ongegrond merkte Van den Hoek: "Er kwamen meer mensen bij ons aan huis kreeften kopen dan in andere jaren. Ze willen die bijzondere kreeften toch proeven en je bent ook nog eens goedkoper uit als je ze zelf klaar maakt want het is niet moeilijk om een kreeft te koken. De vraag was ook afgelopen jaar weer groter dan het aanbod."

Exclusief product

Al jaren raken de kreeften uitverkocht. Er mag ongeveer drie maanden op gevist worden maar het verlengen van het seizoen is volgens Van den Hoek een slecht idee: "Kreeft uit de Oosterschelde is een luxe product en dat moet het ook blijven. Ze hebben het seizoen ooit bedacht om de populatie in stand te houden. We willen tenslotte dat er in de toekomst ook nog kreeften in de Oosterschelde zijn."