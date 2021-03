Corona zorgt voor einde van een tijdperk: Freddy sluit zijn dansschool in Middelburg

(foto: Pixabay)

Hoeveel Zeeuwen er dansles bij hem hebben gehad, weet hij niet precies. "Maar ik denk een heleboel", zegt hij in gesprek met Martijn Katsman van het radioprogramma Goedemorgen Zeeland. Hij legt uit dat zijn leeftijd ook een rol heeft gespeeld bij het besluit de dansschool te sluiten. "Maar als corona er niet geweest zou zijn, was ik zeker nog een jaartje doorgegaan."

Lachen om ezelsbruggetje

Ook Katsman heeft lessen gevolgd bij Van Eijkeren, toen hij lesgaf bij dansschool Janvier in Goes. Hij herinnert zich vooral nog het ezelsbruggetje van zijn leraar bij het dansen van de tango: "swiffel, swaffel en Freddy houdt zijn waffel." Van Eijkeren kan nu lachen om die woorden. Later toen hij scholieren danspasjes leerde, kreeg hij door het gegniffel in de gaten dat het woord swaffel een andere betekenis had gekregen. "Toen begreep ik wat het inhield en ben ik er maar mee gestopt."

Dat de dansschool van Van Eijkeren een begrip is, blijkt wel uit een Facebookbericht van Wij zijn De Stad, waar meer dan honderd keer op gereageerd is. "Einde van een tijdperk, ik ga het missen", zegt iemand. Een ander: "Ah nee, wat jammer. Zoveel goede herinneringen daar. Mooie tijd!"

'We willen dat Zeeland blijft dansen'

Van Eijkeren baalt ervan dat hij zijn leden niet persoonlijk kon vertellen dat zijn dansschool sluit. "Het moest via de mail en een Zoommeeting, maar alle mensen hebben er begrip voor." De dansschooleigenaar kijkt of er mogelijkheden zijn om de leden ergens anders onder te brengen, bijvoorbeeld bij Janvier in Goes. "We willen wel dat Zeeland blijft dansen", besluit hij.