Mannen doen zich voor als bankmedewerkers en lichten Zeeuwen voor tienduizenden euro's op

Deze mannen hebben de afgelopen tijd Zeeuwen opgelicht (foto: Politie Zeeland West-Brabant)

Een man uit Heinkenszand is door één van de oplichters ruim 25.000 euro verloren. Half december stond er iemand voor zijn deur die zich voordeed als directeur van de Rabobank. Hij vertelde het slachtoffer dat hij zijn pinpas kwam halen om te vernieuwen. De man uit Heinkenszand gaf de pas mee, maar kwam er in januari achter dat hij was opgelicht.

Ook in Oost-Souburg werd een man slachtoffer van een nepbankmedewerker. Hij werd vorig jaar telefonisch gevraagd om geld over te maken naar een calamiteitenrekening van de ING. In werkelijkheid werd er 9.000 euro overgeboekt naar oplichters, die later het geld in Rotterdam pinden.

Ook een vrouw uit Middelburg werd slachtoffer van vermoedelijk dezelfde oplichters. Zij kreeg hulp van een zogenaamde ING-medewerker, maar maakte 5.000 over aan de criminelen.

Opsporing Verzocht

Van alle drie de zaken zijn bewakingsbeelden die vanavond worden getoond in Opsporing Verzocht. De politie hoopt dat er mensen zijn die de mannen herkennen. De uitzending van Opsporing Verzocht is om 21.20 uur op NPO1.