Een drugslab herkennen is een ding, er melding van maken een tweede

Een eerdere drugslab in Rilland (Archief) (foto: Omroep Zeeland)

Te gast waren burgemeester Marga Vermue van de gemeente Sluis en onderzoeker Jolijn Broekhuizen.

Het opgerolde lab, vorige maand in Waterlandkerkje, laat zien dat ook Vermues gemeente niet ontkomt aan deze vorm van zware criminaliteit. "Ik ben daar binnen geweest en als je dan ziet hoeveel gevaarlijke chemische vaten er staan, dan wil je dit niet in je buurt hebben", vertelde Vermue. "Ik denk dat we een heleboel dingen niet zien, dus dit zou nog maar het topje van de ijsberg kunnen zijn."

Hoe herken je een drugslab of wietkwekerij? - Zoete, anijsachtige of soms chemische geur

- Condens op ramen

- Zoemend of brommend geluid

- Blauwe vaten of jerrycans

- Bestelwagens, of kleine vrachtwagen bij een pand.

Bang voor criminelen

Jolijn Broekhuizen van Bureau Broekhuizen onderzocht de bereidheid van burgers om melding te maken van dit soort criminele activiteiten. Het blijkt dat mensen vooral niet iemand vals willen beschuldigen, maar ook dat ze bang zijn voor de criminelen. Want wat kan je verwachten wanneer ze erachter komen dat jij de melding hebt gemaakt?

De burgemeester roept op om verdachte situaties toch te melden, ook al is dat even een drempel die je over moet. Niemand wil zijn buurman vals beschuldigen, maar niet melden is volgens Vermue geen optie.