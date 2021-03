Corona in Zeeland: 123 nieuwe besmettingen, één patiënt overleden

(foto: Omroep Zeeland)

De meeste besmettingen zijn geregistreerd in Reimerswaal, daar kregen 29 inwoners een positieve testuitslag. In Middelburg zijn er 26 nieuwe geregistreerde besmettingen bij gekomen, in Goes zeventien, in Terneuzen veertien en in Vlissingen dertien. In de gemeente Sluis werden er het afgelopen etmaal geen besmettingen geregistreerd.

Aantal besmettingen per gemeente

Gemeente vr 19 mrt za 20 mrt zo 21 mrt ma 22 mrt di 23 maart Borsele 6 10 3 3 6 Goes 6 12 21 10 17 Hulst 4 8 5 3 1 Kapelle 6 2 8 0 3 Middelburg 27 31 21 30 26 Noord-Beveland 3 5 6 2 2 Reimerswaal 16 31 16 34 29 Schouwen-Duiveland 6 12 11 5 2 Sluis 3 8 5 3 0 Terneuzen 24 22 14 17 14 Tholen 6 12 3 17 7 Veere 6 15 10 7 3 Vlissingen 14 30 20 10 13 Totaal Zeeland 127 198 143 141 123

De dagelijkse registratie van het RIVM kan fluctueren. Daarom berekent Omroep Zeeland het totaalaantal besmettingen van de voorgaande zeven dagen. In de onderstaande grafiek zie je de ontwikkelingen in dat zevendagentotaal voor vier Zeeuwse regio's.

Op die kaart is te zien dat het aantal besmettingen op de Bevelanden nu hoger ligt dan op Walcheren. Zeeuws-Vlaanderen is de enige regio waar het aantal besmettingen afneemt.

Aangezien de inwonertallen van de Zeeuwse gemeenten onderling sterk verschillen, kunnen gemeenten ook vergeleken worden op op basis van het aantal besmettingen naar inwonertal. Daarom wordt op de onderstaande kaart voor iedere gemeente het aantal besmettingen weergegeven in zeven dagen tijd per 100.000 inwoners.

Op de kaart is te zien dat Reimerswaal de coronabrandhaard van Zeeland is met 707 besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen zeven dagen. De gemeente Sluis is de gemeente waar het laagste aantal nieuwe besmettingen in de provincie is geregistreerd: 99 per 100.000 inwoners. Voor dat aantal geldt het risiconiveau waakzaam.

Zeven gemeenten zitten boven de drempelwaarde voor het risiconiveau zeer ernstig, daarvoor moeten er meer dan 250 besmettingen worden geconstateerd per 100.000 inwoners. Behalve Reimerswaal zijn dat Goes, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Veere en Vlissingen.