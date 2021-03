Organisatoren illegaal feest Hulst blijven buiten schot

Illegaal feest in bioscoop Hulst (foto: Politie Zeeland)

Levensgevaarlijk

Midden in de nacht van 9 op 10 januari beëindigde de politie een illegaal feest in de voormalige bioscoop De Koning van Engeland aan de Houtmarkt in Hulst. Zij trof een levensgevaarlijke situatie aan in het enorme, donkere pand. In het gebouw is sprake van houtrot, allerlei niveauverschillen en gladde vloeren. De ongeveer vijftig bezoekers hadden bij het openen van twee nooddeuren zo'n zes meter naar beneden kunnen storten. Om die reden koos de politie ervoor om de bezoekers niet naar buiten te jagen en aan te houden, maar om ze op te roepen rustig het pand te verlaten.

De politie deed daarbij de belofte dat de feestgangers geen proces-verbaal zouden krijgen. In totaal 26 bezoekers hebben naderhand wel een waarschuwingsbrief van de gemeente gehad over overtreding van de coronaregels.

Camerabeelden

Het college van burgemeester en wethouders is het eens met de beslissing om op dat moment voor de veiligheid van de bezoekers te kiezen en geen boetes uit te delen. "Anders is het voor de organisatoren", vinden B en W, "deze bijeenkomst is waarschijnlijk voorbereid. Er was een stroomkabel gelegd en er was muziek en drank." De politie doet verder onderzoek naar de organisatoren. "Er worden mensen gehoord en ook zijn mogelijk camerabeelden beschikbaar."

De politie heeft de organisatie nog niet kunnen opsporen, vertelt woordvoerder Alwin Don. Wel zijn een mengpaneel, boxen, statief en drank bij de ontruiming in beslag genomen. "Daarmee tref je zo iemand ook."

De Koning van Engeland in betere tijden (foto: OZ)

Sociale media

Het CDA wil weten waarom de veiligheidsdiensten en de gemeente de organisatoren van het illegale feest niet eerder op het oog hadden. Zeker omdat uitnodigingen voor zulke illegale bijeenkomsten vaak via sociale media worden verspreid. Bij dit feest is dat niet gebeurd, vertelden enkele bezoekers de politie. Dat ging 'gewoon allemaal via via en iedereen nodigde anderen uit'.

'Uiteraard' was eerder ingegrepen als de gemeente en politie signalen voor een illegaal feest hadden gehad, schrijft het college. "In de voorbereiding op oud en nieuw is door het goed monitoren van sociale mediakanalen een soortgelijk feest in onze gemeente voorkomen. Organisatoren worden kennelijk steeds slimmer en passen hun strategie aan."

Op de been

Volgens politiewoordvoerder Don spelen sociale media nog altijd een grote rol bij het 'mobiliseren van groepen'. Dat zag je ook bij een illegaal feest in een bunker in Ritthem waar jongeren elkaar via Instagram bereikten. "Alleen op die manier krijgen organisatoren een hoop mensen op de been. Internet vormt een grote bron van informatie, maar het is voor ons niet mogelijk om vooraf alle illegale feesten op internet op te sporen."

Don: "Je ziet dat sociale media ook gebruikt worden om desinformatie te verspreiden en mensen op te stoken en bewust op het verkeerde spoor te zetten. Dan wordt er opgeroepen tot een samenkomst en is er niets aan de hand."

Handhaving

De voormalige bioscoop is na de ontdekking van het illegale feest opnieuw dichtgetimmerd, zo laten B en W van Hulst aan de VVD-fractie weten die ook vragen had gesteld over de bioscoop. Handhavers houden de komende tijd in de gaten of onverlaten niet weer het gebouw binnendringen.