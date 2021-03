Motorcrosser Mark Boot herstellende van klaplong en hersenschudding na zwaar ongeluk

Mark Boot op de trainingsbaan in Rilland afgelopen weekend (foto: Cinderella Siereveld)

"Zijn voorwiel gleed weg toen hij met zijn motor door een natte plek op de baan reed", zegt Valerie van den Driessche, de vrouw van Boot. Vervolgens kwam hij met zijn borst tegen zijn stuur en ging hij over zijn stuur heen. Hij kwam terecht tegen een randje van de baan. "Hij was niet buiten westen, maar hij kon nog amper praten."

In het ziekenhuis bleek dat een gebroken rib de long van Boot had doorboord en dat hij daardoor een klaplong had opgelopen. "Het vocht was al tot half in zijn long gelopen", vertelt Van den Driessche.

Moe en kortademig

Pas vandaag is hij van de intensive care in het ziekenhuis afgekomen. Volgens Van den Driessche is Boot nog erg moe en kortademig. "Hij ligt nu op de gewone afdeling, maar hij mag niet naar huis. Ze willen hem nog even in de gaten houden. Hij is wel eens harder gevallen heb ik van andere motorcrossers gehoord. Maar dan stond hij gewoon weer op en had hij wat spierpijn. Nu was het echt schrikken."