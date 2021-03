Gebrek aan cijfers en overzicht leidde tot sluiting toerisme in Zeeland

Het was de moeilijkste beslissing uit zijn loopbaan, zegt Lonink nu. "Omdat je weet hoeveel ondernemers het treft en wat het betekent voor hen."

Maar hij staat nog steeds pal achter zijn besluit. "Het had niet gekund dat de recreatiebranche open was gebleven. Dat kon niet vanwege de zorg, met de kennis die we toen hadden." Maar ook met de kennis van nu, ziet hij niet alsnog andere andere opties.

Daar was toen echt wel angst over. " Jan Lonink, voorzitter Veiligheidsregio Zeeland

Het is half maart als geruchten van een op handen zijnde sluiting via de media de Hiswa-Recron, afdeling Zeeland, bereiken: "We hoorden geluiden dat ze vreesden voor een enorme toeloop van toeristen", zegt bestuurslid Robert-Jan Provoost. "Terwijl dat niet zo was, want we zagen zelf dat er rond die tijd maar een bezetting van tien procent was."

Maar over die bezettingsgraad ontstond onduidelijkheid. Daarom vroeg de Veiligheidsregio Zeeland het Kenniscentrum Kusttoerisme 'om data', volgens Jan Lonink. "En toen bleek dat je niet echt kon zeggen hoe het zat met die bezetting."

En dat baarde Lonink en zijn collega-burgemeesters zorgen, want dit betekende dat er geen overzicht was hoeveel toeristen er op welk moment en op welke plek in de provincie waren. Informatie die wel noodzakelijk was om een besluit tot sluiting te onderbouwen.

Angst

"Daar was toen echt wel angst over", zegt Lonink. De vakantiehuisjes in bezit van particulieren bleken het probleem te zijn. Sommige huisjes, van deze tweede-huisbezitters, werden verhuurd, andere weer niet, maar niemand die wist hoe het zat. "Toen hebben we ook gezegd: dan gaan we alle tweede huizen ook maar sluiten, omdat we gewoon geen zicht hadden hoe het overal zat."

Om voortaan wel inzicht te hebben in de bezettingscijfers spelen de Zeeuwse gemeenten met de gedachte om een digitaal nachtregister in te voeren. In dit systeem zouden verhuurders van verblijfsaccommodaties moeten invoeren hoeveel gasten er in elk huisje of caravan verblijven.

Nachtregister

Dit systeem is geïnspireerd op het systeem dat vorig jaar in alle haast in elkaar is gezet door het Kenniscentrum Kusttoerisme. Toen het toerisme weer op een kier werd gezet, moesten ondernemers hierin aangeven hoeveel bedden ze hadden, waarop werd berekend hoeveel gasten ze mochten ontvangen.

Maar of zo'n systeem er op korte termijn komt is nog niet zeker. De Hiswa-Recron staat er niet meteen om te springen. Volgens de branchevereniging is er nu ook al een overzicht per park of camping te krijgen om te zien hoeveel gasten er verblijven.

