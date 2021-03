Het kreeftenseizoen gaat van start! Zes vragen en antwoorden over kreeften

De Oosterscheldekreeft (foto: Omroep Zeeland)

Het kreeftenseizoen start toch altijd met een groot feest?

Een feestelijke opening met zeshonderd genodigden en een bekende Nederlander die de eerste kreeft in ontvangst neemt zit er dit jaar, net als vorig jaar, niet in. De vissers kunnen wel gewoon op de derde donderdag van maart (25 maart) starten met het vangen van de Oosterscheldekreeft. Op diezelfde datum zal ook de eerste veiling plaatsvinden maar ook dat wordt geen groot evenement. Er wordt wel nagedacht over een symposium dat later dit seizoen kan worden georganiseerd.

Hoe zijn de verwachtingen van de vissers voor dit jaar?

Positief. Net als vorig jaar gaan ze er vanuit dat alle kreeften zonder problemen verkocht zullen worden. De vraag is al jaren groter dan het aanbod. Dat zorgt voor goede prijzen voor de vissers en zo blijft de Oosterscheldekreeft een exclusief product.

De horeca zal voorlopig nog last hebben van beperkingen. Gaat dat de kreeftenverkoop beïnvloeden?

Restaurants waren in het verleden altijd de belangrijkste afnemer van kreeften. Afgelopen jaar moesten vissers al op zoek naar creatieve oplossingen om hun kreeften aan de man te brengen. Dat bleek geen probleem. Er was interesse vanuit het hele land om de Oosterscheldekreeften in viswinkels te verkopen. Daarnaast bleek de verkoop aan huis bij vissers boven verwachting te lopen.

Wat is er nou zo bijzonder aan kreeften uit de Oosterschelde?

De Oosterscheldekreeft heeft een afwijkende DNA structuur dan andere kreeften. Dat komt doordat de Oosterscheldekreeft zich tamelijk geïsoleerd voort heeft geplant. Volgens kenners heeft de Oosterscheldekreeft een fijnere en zachtere smaak dan andere kreeften.

Hoe weet ik nou eigenlijk of ik stiekem geen Canadese kreeft op mijn bord krijg?

Dat wil je wel zeker weten want Oosterscheldekreeft is een stuk duurder dan bijvoorbeeld Canadese. De Canadese kreeft heeft een groen, bijna roodbruin pantser, dat egaal kleurt bij het koken. Het pantser van de Oosterscheldekreeft is donkerblauw tot zwart met witte plekken. Na het koken blijven deze plekken lichter van kleur. Op deze manier is zelfs een gekookte kreeft te herkennen.

Tot wanneer duurt het seizoen van de Oosterscheldekreeft?

Zoals elk jaar eindigt het seizoen op 15 juli. In het begin van het seizoen is de aanvoer nog niet groot omdat kreeften pas uit hun holletjes komen als het water boven de tien graden komt. Dus nog een paar dagen geduld!

Lees ook: