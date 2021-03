Persconferentie Rutte: toch geen versoepelingen voor horeca en hoger onderwijs

Mark Rutte tijdens een coronapersconferentie (foto: ANP)

Horeca, hogescholen, universiteiten en winkels hoopten naar aanleiding van de vorige persconferentie dat ze met versoepelingen te maken zouden krijgen. Rutte gaf toen aan dat terrassen vanaf 31 maart eventueel open zouden kunnen, dat de mogelijkheden om te winkelen zouden worden verruimd en dat studenten in het hoger onderwijs weer deels naar college zouden kunnen. Maar volgens het demissionair kabinet ontwikkelen de coronacijfers zich niet goed genoeg. De besmettingscijfers zijn te hoog, en ook het aantal mensen dat door één coronapatiënt wordt besmet moet naar beneden.

"Mochten de cijfers eerder naar beneden gaan dan houden we dat uiteraard in de gaten", zei Rutte. "Zodra het kan gaan we snel handelen zodat iedereen weer kan ondernemen of onderwijs geven." Minister De Jonge hoopt vanaf 26 april het hoger onderwijs één dag in de week te kunnen openen met behulp van sneltesten, maar alleen als onderwijsinstellingen dat kunnen organiseren en de besmettingscijfers dat toelaten.

Het kabinet verlengt verder het negatief advies voor reizen naar het buitenland tot zaterdag 15 mei. De aanstaande meivakantie valt ook in deze periode. Op dit moment geldt een negatief reisadvies voor de hele wereld tot half april. "Voor de zomervakantie kunnen we nog geen advies geven", legt Rutte uit. "Dat hopen we zo snel mogelijk te doen."

Avondklok

De enige versoepeling die wordt doorgevoerd heeft dus met de avondklok te maken. Die gaat vanaf 31 maart gelden vanaf 22:00 uur. De belangrijkste reden om dat te doen komt door de zomertijd die komend weekend ingaat, waardoor het langer licht is in de avond.