Klompenmaker vindt gevonden klompen 'pronkstukken', maar weet niet of Zeeland er mee mag pronken

"Een echt Zeeuws klompenmodel is er niet, dus het is lastig om aan het model van de klompen te zien of ze uit Zeeland komen. Je zou het wel aan de beschildering kunnen zien of aan een inscriptie, maar dat is bij deze klompen niet het geval", aldus de klompenmaker.

Gevonden in Canada

De klompjes werden gevonden door een Canadees echtpaar. Op de klompen staat dat ze in februari 1945 in Nederland zijn gekocht. Bert van den Hof van het Nationaal Klompenmuseum in Eelde denkt dat de klompen mogelijk van een soldaat zijn geweest die vocht in Zeeland.

Jaap Kramer van Klompenmakerij Traas ziet dit ook als een mogelijkheid: "In de oorlog zijn de Canadezen hier geweest dus het is goed mogelijk dat zij klompen mee naar Canada hebben genomen. Ook zijn veel Zeeuwen naar Canada geëmigreerd, dus wellicht hebben zij de klompen meegenomen naar Canada."

Kramer verbaast zich over de goede staat van de klompen: "Als ik de foto's bekijk, dan lijkt het me een heel bijzonder paar klompen. De klompen zijn uitgebreid bewerkt en er is duidelijk aandacht aan besteed om deze klompen zo te maken. Waarschijnlijk was het een cadeau. Als ik de klompen zo zie, dan is er mogelijk nog nooit op gelopen. Het waren absoluut pronkstukken."

Klompenmaker Jaap Kramer (foto: Omroep Zeeland)

Toch kan hij geen uitsluitsel geven over de herkomst van de klompen: "Ik kan niet met zekerheid zeggen of dit Zeeuwse klompen zijn. Dan zou iemand echt dit model klompen moeten herkennen. Ikzelf herken ze in ieder geval niet."

Herken jij de klompen? Dan vraagt het Nationaal Klompenmuseum om contact op te nemen met het museum.

