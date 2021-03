Binnenvaartschipper Daniel maakt zich zorgen over verdwijnen ligplaatsen

Een binnenvaartschip wordt geladen bij op-en overslagbedrijf Kloosterboer in Vlissingen-Oost (foto: Omroep Zeeland)

"Het is steeds nijpender geworden", zegt Geluk. "Eén voor één verdwijnen de ligplaatsen, maar in vijftien jaar tijd zijn er zoveel verdwenen dat je niks meer over houdt." Volgens Geluk is het nu echt een urgent probleem. Dat komt volgens hem mede doordat een aantal kades in Zeeland een nieuwe eigenaar hebben gekregen.

"Het grootste probleem is dat je niet meer weet waar je je schip moet laten als je niet aan het varen bent", legt Geluk uit. "Wij moeten ook voldoen aan vaar -en rusttijden en daar zijn gewoon ligplaatsen voor nodig. Ook als we willen laden en lossen moeten we soms wachten en daarvoor moeten er wachtsteigers zijn en die zijn er ook niet voldoende "

Landelijk probleem

"Voor ons is het een manier van leven", gaat Geluk verder. "Maar in het weekend moeten wij ook de boodschappen halen en dan moet ons schip ergens liggen." Het is een landelijk probleem volgens Geluk. "In heel het land gaan er meer ligplaatsen weg dan dat erbij komen."

De SGP heeft in de Provinciale Staten vragen gesteld over het verdwijnen van ligplaatsen voor binnenvaartschepen.