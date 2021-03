Goedemorgen! Geen versoepelingen, skatepark dicht en honderdjarige plant boom

Mark Rutte tijdens de persconferentie (foto: ANP)

De avondklok blijft, maar hij gaat volgende week wel pas een uur later in: vanaf 22:00 uur in plaats van 21:00 uur. Dat is de belangrijkste wijziging in het coronabeleid naar aanleiding van de persconferentie van demissionair Premier Mark Rutte. Door de stijgende besmettingen en de oplopende ziekenhuiscijfers gaan eerder beloofde versoepelingen niet door. De geldende maatregelen worden verlengd tot 20 april.

Skatepark voor altijd dicht

Het skatepark in Middelburg dat sinds begin januari is gesloten, gaat niet meer open. De gemeente is het niet gelukt om de geluidshinder verder te beperken. Een nieuwe skatebaan zit er volgens het college voorlopig niet in, omdat die al snel 300.000 euro kost. Geld dat de gemeente nu niet heeft.

Sander en Roy van Team Peach tijdens hun optreden bovenin de Lange Jan (foto: Omroep Zeeland)

Sander Maas en Roy van Belzen hebben dinsdagavond opgetreden boven in de Lange Jan in Middelburg. De dj's van Team Peach hebben de set opgenomen en willen deze op Goede Vrijdag online zetten. "207 treden heb ik me laten vertellen", zegt Sander. "We zijn met al onze spullen heel wat keren naar boven gemoeten. En ik kan je zeggen: dat viel niet mee."

Boom planten

En het is vandaag een heuglijke dag voor mevrouw Fluijt-Hoogerhuis uit Sirjansland. Ter ere van haar honderdste verjaardag gaat zij samen met burgemeester Jack van der Hoek een boom planten op het sportveld tegenover het huis waar ze bijna heel haar leven heeft gewoond.

Een jonge zeehond zwaait naar de camera in Westkapelle (foto: Jo Dingemanse)

Het weer van vandaag

Het wordt een mooie en overwegend zonnige dag, maar het begint wel koud met temperaturen van rond de 2 graden. Het is wel heiig en er is vandaag ook wat hoge bewolking, vanavond komt er uit het westen meer bewolking. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 11 aan zee tot 14, lokaal 15 graden landinwaarts. De wind is zwak tot matig uit zuid tot zuidwest.