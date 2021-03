Nog meer hoogbouw in Cadzand-Bad, omwonenden voorzien 'enorme betonnen kolos'

De nieuwbouw van hotel Noordzee met links De Wielingen, gezien vanaf de duinen. (foto: Gemeente Sluis / Mark Architecten)

Bijna negentig bewoners, ondernemers, huizenbezitters en raadsleden woonden gisteravond de digitale informatiebijeenkomst van de gemeente Sluis bij over het bestemmingsplan voor Noordzee en het beeldkwaliteitsplan voor De Wielingen in Cadzand-Bad. De bijeenkomst was later dan de bedoeling, want de inspraakperiode is een maand geleden al ingegaan. Om die reden geeft Sluis mensen de gelegenheid om eventuele bezwaren ook nog ná 2 april - als de inspraakprocedure eigenlijk voorbij is - in te dienen. Ze moeten dan wel van tevoren aangeven dat ze nog bedenkingen hebben.

Bezwaren

En die bezwaren lijken er wel te komen van omwonenden en mensen met een tweede woning in de badplaats. De 'omvangrijke herontwikkeling van een van de meest markante stedenbouwkundige knooppunten van Cadzand-Bad' - één die een 'enorme ruimtelijke impact zal hebben op de badplaats' - roept veel vragen op. Het is allemaal te groot en te massaal, vinden sommigen. Bewoner Rinus de Lijzer: "Wij zijn bang dat het zicht op de mooie, nieuwe haven wordt vernaggeld."

De plannenmakerij voor beide hotels loopt al jaren. Peter Faas van Hotel Noordzee is er zelfs al tien jaar mee bezig, maar binnenkort hoopt hij dan eindelijk te kunnen beginnen met de uitbreiding van zijn hotel met 40 kamers, tot een totaal van 104 kamers. Daarvoor komt er een kap met twee bouwlagen bovenop het huidige pand en komt er een knik in het gebouw. Ook wordt er een apart restaurant en paviljoen met receptie en wellness-faciliteiten, alles in de in Cadzand-Bad inmiddels kenmerkende Normandische, Engelse stijl, aan toegevoegd. Parkeren gebeurt enkel nog ondergronds onder een zogenaamde duintuin.

De gemeente Sluis vond de eerste opzet voor De Wielingen 'te grootstedelijk' voor Cadzand-Bad (foto: Gemeente Sluis)

Voor het naastgelegen voormalige Hotel De Wielingen liggen de tekeningen nog niet klaar, maar de ideeën zijn er al wel. Ontwikkelaar Cordeel, sinds 2018 eigenaar van De Wielingen, wil het hotel omvormen tot een appartementencomplex met 70 appartementen; 55 meer dan de huidige 15. Door een constructie met de buurman van Noordzee kan De Wielingen volledig appartementencomplex worden en Noordzee volledig hotel. Iets wat volgens de kwaliteitseisen voor de badplaats niet mogelijk zou zijn als het om twee aparte plannen zou gaan.

Erik de Bruyn van Cordeel benadrukte dat er nog geen uitgewerkt plan ligt voor De Wielingen, in tegenstelling tot voor Noordzee. "Dat kan pas als de ruimtelijke kaders bekend zijn waarbinnen ontwikkeling mogelijk is." Een deel kan worden gesloopt of er wordt gekozen voor volledige nieuwbouw, opperde hij.

Maritiem karakter

Volgens stedenbouwkundige Kees Stegenga krijgt de nieuwbouw in elk geval een maritiem karakter en komt het hoogste punt aan de kant van de jachthaven te liggen. "De eerste sfeerbeelden die we hebben gezien, waren misschien prachtig maar niet voor Cadzand. Ze waren te grootstedelijk", oordeelde hij. "We willen geen groot log gebouw." Het Q-team, ofwel het kwaliteitsteam voor Cadzand-Bad, denkt eerder aan een gebouw dat 'uit herkenbare volumes bestaat en een aansprekend daklandschap heeft'. Met andere woorden: uit losse gebouwen van verschillende hoogtes.

De toehoorders waren er niet gerust op dat de alternatieve opzet voor De Wielingen en de nieuwe sfeerideeën wél zo passen bij Cadzand, zeker nu de maximale bouwhoogte nog niet vastligt. Inspreekster Marjolein Vinke vond het 'een beetje kip-en-het-ei-verhaal'. Kijk eerst naar de wensen en de mogelijkheden op deze locatie in plaats van andersom, vond zij. Bart Jacobs was het daarmee eens: "Het kan toch niet zo zijn dat de gemeente de bouwhoogte bepaalt op maat van de ondernemer?"

Eind april volgt weer een inspraakbijeenkomst in Cadzand-Bad. Dan gaat het om de visie voor de hele badplaats.