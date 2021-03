In zes dagen langs zestig zorginstellingen om 1.750 Zeeuwen hun prik te geven

De beurt is vandaag aan cliënten en medewerkers van zorginstelling Philadelphia aan de Noordsingel in Middelburg. Links net voorbij de ingang zit het mobiele prikteam gereed.

Opgetogen sfeer

Er heerst een jolige, opgetogen sfeer. Aan een tafel bij binnenkomst in de kamer zitten oud-huisarts Jeanette de Doelder en Sonja Steenbakker, GGD-medewerker. Zij zorgen ervoor dat de juiste gegevens worden geregistreerd en controleren de identiteit van cliënt of zorgmedewerker die een prik krijgt.

Op locatie moet van alles worden vastgelegd: het badgenummers van het vaccin, verschillende data, contra-indicaties en persoonlijke gegevens.

Achter hen zit Kees Dekker. Ook hij heeft een belangrijke rol. Hij is de chauffeur van het team. Dekker moet er voor zorgen dat het Moderna-vaccin gekoeld op de juiste tijd op de juiste plek is. "Het loopt gesmeerd", zegt hij tevreden.

Ruim 1700 Zeeuwen in 60 verschillende zorginstellingen in zes dagen prikken, dat doet het mobiele vaccinatieteam (foto: Omroep Zeeland)

Iets verderop zitten de twee prikkers. Hermien de Ridder en Ilona Torn Broers.

Alle vijf doen ze 'normaal' iets anders. Hermien en Ilona zijn doktersassistent en nemen de telefoon op de huisartsenpost aan. Kees is chauffeur van huisartsen op de huisartsenpost in het weekend die plots naar een patiënt moeten, Sonja doet administratief werk bij de GGD en Jeanette was huisarts en is nu met pensioen.

'Mooiste dat er is'

Ze spreken alle vijf vol enthousiasme over hun tijdelijke werk als lid in het mobiele prikteam. Jeanette de Doelder: "Wat is er mooier om mensen zo te kunnen vaccineren? Zodat ze uiteindelijk weer wat meer vrijheid krijgen?"

Deze en ook andere soortgelijke teams bezoeken bewoners van woongroepen en instellingen die onder de zorg van een huisarts vallen. Bewoners en ook de zorgmedewerkers krijgen deze dagen hun tweede prik.

Ilona Torn Broers: "De reacties zijn wisselend. Sommige cliënten vinden de prik spannend. We proberen iedereen gerust te te stellen. Andere zijn alleen maar blij. Ik merk wel dat nu we voor de tweede prik komen, het wat rustiger gaat. Iedereen weet wat meer wat hem of haar te wachten staat. "

'Dit is toch mooi? Je geeft mensen uiteindelijk meer vrijheid' aldus oud-huisarts Jeanette de Doelder (foto: Omroep Zeeland)

Het is vandaag (woensdag) de laatste dag dat het team boven de Westerschelde in actie komt.

Onder de Westerschelde hebben de mobiele teams al eerder ingeënt, het ging daar om 600 cliënten en zorgmedewerkers.