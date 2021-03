Organisator Roze Zaterdag in Venlo: 'Goes, krab je nog eens achter de oren'

Door Marike Kerklaan

De Markt in Venlo. De terrassen en cafés zijn dicht. Het oude stadhuis ook. Bij de bakker kun je wel een koffie halen en gebakje in een zakje meekrijgen. Hier heb ik afgesproken met Dennis Heijnen. Hij organiseerde er in 2019 Roze Zaterdag.

Goes weigert

Roze Zaterdag is een evenement waar het draait om diversiteit en acceptatie. Er zijn plannen om in 2023 Roze Zaterdag in Goes te organiseren. Er is een bijdrage van 50.000 euro aan de gemeenteraad gevraagd. Maar die weigerde in februari.

Wel heeft de Stichting Goes Marketing 50.000 euro gevonden om in het evenement te steken. De gemeenteraad van Venlo droeg meer bij: 100.000 euro.

Heijnen begint te vertellen hoe De Markt er in 2019 uit zag. Een podium met een boog, volle terrassen, een vip balkon. "Het was een feest." Maar benadrukt hij, dat was het niet alleen. "Roze Zaterdag is een heel jaar. Een heel jaar aandacht voor diversiteit in verschillende bijeenkomsten, lezingen en projecten."

Het levert je zo veel op, op zo veel verschillende vlakken." Dennis Heijnen, organisator Roze Zaterdag Venlo

Het doet hem zichtbaar iets om te merken dat het in Goes in de raad wat stroever lijkt te lopen dan in Venlo. "We trokken echt samen op met de gemeente. Het ging niet alleen om dat geldbedrag, maar ook om steun vanuit bijvoorbeeld het ambtelijke apparaat. Dat is zo belangrijk."

Tegenspraak opzoeken

Heijnen kijkt tevreden terug. "Het ging ons er om bewust aandacht te vestigen op diversiteit en die is breder dan alleen de LHBTI-gemeenschap. We zochten ook juist de mensen op die er niet voor open stonden. Dat is, denk ik wel gelukt. Het was in ieder geval een belangrijk begin."

Het levert volgens hem veel op. "Op het gebied van bewustwording, maar ook op economisch gebied en qua promotie voor je gemeente. Er kwamen 18.000 mensen op Roze Zaterdag af. Die kwamen eten, drinken, slapen. Ik heb ook mensen gesproken die zeiden dat ze terug zouden komen, omdat ze Venlo zo'n leuke stad vonden."

Goes, krabbel je nog eens achter de oren, zeggen ze in Venlo (foto: L1)

In februari besloot de gemeenteraad van Goes niet de gevraagde 50.000 euro beschikbaar te stellen. Reden: het is geen vetpot bij de gemeente.

De Zeeuwse initiatiefnemers reageren nu voorzichtig positief op het initiatief van de Stichting Goes Marketing die laat weten dat het mogelijkheden ziet om 50.000 euro vrij te maken voor het evenement. Maar er moet nog meer geld bij , dat geld zal via crowdfunding en sponsoring bij elkaar gesprokkeld moeten worden.

Danny Vera

Er is steun voor het evenement in Zeeland, onder meer vanuit de culturele sector, de Goese horeca, oud-commissaris Karla Peijs en ook zanger Danny Vera sprak zijn steun uit voor het evenement.

En nu ook een oproep vanaf De Markt van Venlo. "Goes, krab je nog eens achter de oren. Het levert op veel verschillende gebieden je wat op. Laat zien dat je voor diversiteit staat, als gemeenschap en gemeente."

Morgen praat de gemeenteraad verder over Roze Zaterdag.

Roze Zaterdag was in 2019 in Venlo (foto: L1)

