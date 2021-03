GGD Zeeland: Animo onder zorgpersoneel voor AstraZeneca-vaccin is groot

Eerste prik met AstraZeneca-vaccin (foto: ANP)

Door alle berichtgeving over de mogelijke bijwerkingen leven er veel zorgen onder Zeeuwen over de veiligheid van het vaccin. Marco Weda van de GGD Zeeland begrijpt de zorgen, maar volgens hem zijn ze niet terecht. "De Europese en Nederlandse toezichthouders hebben de meldingen van bijwerkingen onderzocht en zij hebben geconcludeerd: het is veilig."

De GGD's dienen het vaccin op dit moment toe aan zorgmedewerkers. Huisartsen vaccineren 60- tot 64-jarigen, mensen met extreem overgewicht en mensen met het syndroom van Down. Ook medewerkers en cliënten van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) worden deze week gevaccineerd.

EMA: veilig en effectief

Uit voorzorg stopte Nederland tien dagen geleden met het toedienen van het AstraZeneca-vaccin. Uit Noorwegen en Denemarken waren meldingen gekomen van mogelijke zeldzame bijwerkingen als trombose. De Europese toezichthouder EMA onderzocht de meldingen en oordeelde dat het vaccin veilig en effectief is.

Vanuit heel Europa kwamen er 25 meldingen binnen op de ruim twintig miljoen inentingen met het middel tot nu toe. Enkelen kregen last kregen van bloedproppen en een laag gehalte bloedplaatjes in hun bloed. "De bijwerkingen zijn dus zeer zeldzaam en de voordelen van de bescherming die het vaccin geeft zijn zo groot dat het absoluut het risico waard is", aldus Weda.

'Teller loopt in rap tempo op'

De Zeeuwse zorgmedewerkers lijken het daarmee eens te zijn, want volgens Weda melden ze zich massaal aan voor de inenting met AstraZeneca. "Toen het inenten met AstraZeneca tijdelijk werd stopgezet, hadden we zo'n 6.500 afspraken ingepland staan. Sinds afgelopen zaterdag konden mensen weer bellen om een nieuwe afspraak te maken. We zitten nu alweer boven de 6.100 ingeplande afspraken en die teller loopt nog altijd in rap tempo op."

GGD Zeeland over weer opstarten inenten met AstraZeneca

Zelf twijfelt hij ook geen moment. Als hij de kans zou krijgen om ingeënt te worden met het AstraZeneca-vaccin dan zou hij dat meteen doen.

'Ik zou geen moment aarzelen'

"Het is heel vervelend wanneer er zo'n pauze ingelast moet worden vanwege verontrustende signalen, maar het voordeel is dat er nog eens extra onderzoek is gedaan", zegt Weda. "En als daaruit blijkt dat het veilig is, dan zou ik geen moment aarzelen. Mijn indruk tot op heden is dat dat ook het beeld is bij de zorgmedewerkers, als je ziet hoe snel er nu weer afspraken ingepland worden, dus dat is heel positief."

