Ben je het niet eens met de zorg? Helène ondersteunt cliënt bij meningsverschil met zorgaanbieder

Helène de Zeeuw komt als vertrouwenspersoon op voor cliënten en hun vertegenwoordigers die onder de Wet zorg en dwang vallen. Mensen met een verstandelijke beperking of dementie kunnen contact opnemen met De Zeeuw. De Zeeuw en haar collega's zijn actief in Zeeland en Brabant vanuit LSR, het Landelijk Steunpunt medezeggenschap.

Op het moment dat een cliënt het niet eens is met de zorg die hij of zij krijgt, dan zegt de Wet zorg en dwang: 'je mag niet zomaar onvrijwillige zorg inzetten'.

Vertrouwenspersoon bij conflicten

"Hebben cliënten of hun vertegenwoordigers een probleem met de zorginstelling waar ze van afhankelijk zijn en komen ze er niet uit? Dan kunnen ze mij bellen", zegt De Zeeuw. "Ik ga in gesprek met alle partijen en probeer dan tot een oplossing te komen die de belangen behartigt van de zorgcliënt." De Zeeuw staat daarbij altijd aan de kant van de cliënt.

Volgens De Zeeuw weten nog weinig mensen van de nieuwe wet af. "Door corona hebben we het afgelopen jaar weinig voorlichting kunnen geven. We hopen dat dat dit jaar anders is."

Helène de Zeeuw, vertrouwenspersoon nieuwe Wet zorg en dwang. (foto: Omroep Zeeland)

De Zeeuw heeft ondertussen al een paar situaties in Zeeland meegemaakt waarbij zij of haar collega's werden ingezet. "Volgens een zorginstelling was een cliënt bijvoorbeeld te zwaar en kreeg hij maar twee boterhammen, terwijl hij eigenlijk veel meer wilde eten. En een cliënt moest zijn tablet inleveren na zes uur 's avonds, omdat hij anders te laat naar bed zou gaan."

"Wat ik ook heb meegemaakt is dat een familielid het niet eens is met de medicatie die de cliënt voorgeschreven krijgt. Dat zijn voorbeelden waar de cliënt of de vertegenwoordiger mij om hulp vraagt en ik inspring, op het moment dat de cliënt en de zorgaanbieder er niet samen uitkomen."

Het is niet de bedoeling dat ik als een waakhond door de zorginstelling loop en deze op de vingers tik." Helène de Zeeuw, vertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Volgens De Zeeuw kunnen ook zorginstellingen van de nieuwe wet profiteren. "Het is zeker niet de bedoeling dat ik als een waakhond bij een zorginstelling rond ga lopen en deze op de vingers tik. Ik doe niet aan waarheidsbevinding", zegt De Zeeuw.

"Ik ga uit van de professionaliteit van de zorg, maar we willen eigenlijk alleen maar zorg waar iedereen het mee eens is. Heel belangrijk is dan het bewustzijn met elkaar van oké: een cliënt mag eigen keuzes maken, mag zelf beslissingen nemen en iedereen zou daar oog voor moeten hebben."