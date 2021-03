Boeren meten hoe zout Noord-Bevelandse sloten zijn

Een akker op Noord-Beveland (foto: Gemeente Noord-Beveland)

Nu wordt het zoete regenwater bij grote buien nog snel mogelijk afgevoerd naar de Oosterschelde en het Veerse Meer. Daardoor gaat veel kostbaar water verloren, terwijl het door boeren goed gebruikt kan worden voor het besproeien van gewassen. Door de hete zomers is er al minder zoet water, waardoor toekomstbestendige oplossingen nodig zijn.

Volgens wethouder Pim Schenkelaars van de gemeente Noord-Beveland, is het beeld dat het zoutgehalte in de sloten op het eiland hoog is. In het radioprogramma De Zeeuwse Kamer, vertelde Schenkelaars dat dit onderzoek de exacte cijfers moet prijsgeven. Pas dan kan er nagedacht worden over oplossingen.

Onderzoek door boeren

Twintig boeren steken geld en tijd in dit onderzoek. Ze zijn enthousiast, omdat het meer zoet water betekent en dat slootwater vaker kan worden gebruikt voor gewassen. Nu zijn er amper zoete sloten op het eiland, waardoor bespuiten van de akkers niet mogelijk is.

Volgens Luc Magnus, bestuurder van het Waterschap, zijn er tal van oplossingen. Zo kan zoet water langer in de toekomst worden vastgehouden door middel van buffers en stuwen. "Maar eerst willen we de resultaten hebben, want het zoutgehalte varieert per sloot. Ieder gebied vraagt om maatwerk, want overal is het anders."

Luister hier naar het hele gesprek in De Zeeuwse Kamer:

