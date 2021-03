Ruim 160 nieuwe coronabesmettingen, regio Walcheren staat weer bovenaan

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

Het sterfgeval betreft een inwoner van Middelburg die de besmetting met het virus niet heeft overleefd. Bij de vier ziekenhuisopnames gaat het om inwoners van Borsele, Goes, Terneuzen en Vlissingen.

Middelburg en Terneuzen

Na Vlissingen zijn Middelburg en Terneuzen de gemeenten waar de meeste nieuwe besmettingen zijn geconstateerd. Daar kwamen 21 en twintig positieve testresultaten bij in de registratie van het RIVM.

Aangezien de registratie door het RIVM van dag tot dag kan fluctueren, berekent Omroep Zeeland iedere dag het totaalaantal besmettingen van de voorgaande zeven dagen. In de onderstaande grafiek wordt de ontwikkeling van dat zevendagentotaal weergegeven voor vier Zeeuwse regio's.

Walcheren weer bovenaan

Uit die zevendagenlijnen blijkt dat, mede door de hoge aantallen besmettingen in de gemeenten Vlissingen en Middelburg, de regio Walcheren weer bovenaan staat. De regio de Bevelanden is juist iets gedaald. Zeeuws-Vlaanderen en Noord-Zeeland blijven ongeveer op hetzelfde niveau.

In de onderstaande tabel worden de aantallen besmettingen per gemeente van de afgelopen dagen weergegeven. Het gaat om positieve testuitslagen die zijn geregistreerd door het RIVM voor 10.00 uur op de vermelde datum.

Aantal besmettingen per gemeente

Gemeente za 20 mrt zo 21 mrt ma 22 mrt di 23 mrt wo 24 mrt Borsele 10 3 3 6 6 Goes 12 21 10 17 11 Hulst 8 5 3 1 3 Kapelle 2 8 0 3 7 Middelburg 31 21 30 26 21 Noord-Beveland 5 6 2 2 3 Reimerswaal 31 16 34 29 14 Schouwen-Duiveland 12 11 5 2 9 Sluis 8 5 3 0 9 Terneuzen 22 14 17 14 20 Tholen 12 3 17 7 16 Veere 15 10 7 3 12 Vlissingen 30 20 10 13 33 Totaal Zeeland 198 143 141 123 164

De verschillen tussen de gemeenten in aantallen inwoners zijn erg groot en daarom is kunnen ze beter onderling worden vergeleken op basis van aantal besmettingen naar inwonertal. Op de onderstaande kaart worden daarom de aantallen besmettingen in de afgelopen zeven dagen per 100.000 inwoners in beeld gebracht.

Met kop en schouders

Daaruit blijkt dat de gemeente Reimerwaal nog altijd met kop en schouders boven de andere Zeeuwse gemeenten uitsteekt. In die gemeente werden 677 besmettingen per 100.000 inwoners geconstateerd. Middelburg volgt met 354 besmettingen per 100.000 inwoners.

Beide gemeenten zitten daarmee ruimschoots boven de drempelwaarde voor het risiconiveau 'zeer ernstig'. Daarvoor moeten er meer dan 250 besmettingen per 100.000 geconstateerd worden. Naast Reimerswaal en Middelburg zitten ook Vlissingen, Noord-Beveland, Veere, Goes en Terneuzen boven die waarde. Tholen en Kapelle zitten daar nét onder.

Landelijk op plek twee

Reimerswaal is niet alleen de Zeeuwse gemeenten met de meeste besmettingen naar inwonertal, het is ook landelijk één van de gemeenten bovenaan de ranglijst. Gisteren stond Reimerswaal in de lijst van alle 352 Nederlandse gemeenten op plek twee. Alleen in de gemeente Edam-Volendam werden naar inwonertal meer besmettingen geconstateerd. Vandaag is Reimerswaal weer iets gedaald op de lijst. De Zeeuwse gemeente staat nu op plek nummer vier.

De Zeeuwse gemeente met de meeste ziekenhuisopnames in de afgelopen zeven dagen is Terneuzen. Daar werden acht inwoners met ernstige coronaklachten opgenomen in het ziekenhuis. Hulst en Vlissingen volgen met drie ziekenhuisopnames.

Drie sterfgevallen

Het RIVM heeft in de afgelopen zeven dagen in totaal drie sterfgevallen in de registratie opgenomen. Het gaat om inwoners van Middelburg, Reimerswaal en Terneuzen die de besmetting met het coronavirus niet hebben overleefd.