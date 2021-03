Amerikanen kunnen in Terneuzen beter niet omhoog kijken: hun trotse vlag wappert in flarden boven de stad

Flarden hangen aan Amerikaanse vlag (foto: Omroep Zeeland)

Het gebouw aan de Rosegracht staat al een tijdje leeg en is gekocht door A. Amosi van Mahogany Online BV in Breda. Die wil het verhuren als aparte kantoorruimten en eventueel ook in appartementen opdelen. Hij heeft vorig jaar een buitenmodel Amerikaanse vlag in de hoge mast van het kraaiennest op het dak gehesen, omdat hij die vlag zo mooi vindt. En het dundoek trekt ook veel aandacht.

Niet meer strafbaar

In de Verenigde Staten zelf is er door het Congres een wet aangenomen die het vernielen van de nationale vlag strafbaar stelt. Ook al is later door het Hooggerechtshof deze wet teruggedraaid omdat die in strijd was met de grondwet; nog steeds zullen Amerikanen het niet fijn vinden dat hun vlag er aan flarden bij hangt.

Vlagprotocol

In de Nederlandse wet staan geen strafbepalingen voor kapotte vlaggen. De Stars & Stripes van Terneuzen, die van grote afstand herkenbaar is, is niet alleen gescheurd maar hangt ook 's nachts aan de mast. Want hij wordt nooit 'gestreken'. Maar ook dat is niet oké, vindt de Nederlandse padvinderij. Het vlagprotocol van de Nederlandse scouting is er duidelijk over: buitenlandse vlaggen dienen met net zoveel respect te worden behandeld als de Nederlandse vlag.

Volgens de Rijksoverheid is het een gewoonte dat de vlag niet blijft hangen tussen zondsondergang en zonsopkomst. Als de vlag in de nachtelijke uren blijft hangen wordt geadviseerd om de vlag te verlichten waardoor de kleuren goed zichtbaar zijn.

Voormalig belastingkantoor (foto: Omroep Zeeland)

Commentaar

Omroep Zeeland heeft geprobeerd commentaar te krijgen van ondernemer A. Amosi en van zijn bedrijf Mahogany Online BV maar ze waren tot nu toe telefonisch onbereikbaar.